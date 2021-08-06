Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/vklady-1744609332.html
Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления - РИА Новости, 06.08.2021
Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
Россиянам в текущих рыночных условиях лучше разместить финансовую "подушку безопасности" частично на коротких депозитах (сроком 3-6 месяцев), а частично в ОФЗ... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T06:41
2021-08-06T06:41
экономика
москва
мтс
центральный банк рф (цб рф)
вклады
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россиянам в текущих рыночных условиях лучше разместить финансовую "подушку безопасности" частично на коротких депозитах (сроком 3-6 месяцев), а частично в ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет, сказал РИА Новости начальник управления операций с ценными бумагами "МТС Банка" Роман Дмитриев."Учитывая, что ЦБ РФ активно поднимал ключевую ставку на последних заседаниях, банки также постепенно начали поднимать процентные ставки по депозитам. Однако рост ставок на длинных сроках (2-5 лет) ввиду неопределенности по долгосрочным ставкам пока будет ограничен", - пояснил он.В связи с этим имеет смыл пока подержать свои накопления в относительно коротких депозитах - 3-6 месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и выравнивания ставок на длинных сроках депозитов разместить средства по более привлекательным ставкам уже на 2-3 года, советует Дмитриев."Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки. Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням", - говорит эксперт."Длинные государственные облигации (ОФЗ) сроком от 3 до 10 лет сейчас можно купить с доходностью 6,75-7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках. Учитывая долгосрочный прогноз Банка России по инфляции на уровне не выше 4% годовых, такие ставки являются достаточно привлекательными для вложений частных инвесторов, так как предполагают премию к инфляции в 2,75-3% годовых", - добавил он.
https://ria.ru/20210730/kredit-1743541239.html
https://ria.ru/20210721/vklad-1742120128.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, москва, мтс, центральный банк рф (цб рф), вклады, россия
06:41 06.08.2021
 
Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления

Эксперт "МТС Банка" Роман Дмитриев рассказал, что накопления лучше хранить на краткосрочных вкладах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россиянам в текущих рыночных условиях лучше разместить финансовую "подушку безопасности" частично на коротких депозитах (сроком 3-6 месяцев), а частично в ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет, сказал РИА Новости начальник управления операций с ценными бумагами "МТС Банка" Роман Дмитриев.
"Достаточно взвешенным решением было бы размещение 50% средств в депозиты сроком 3-6 месяцев (с последующим реинвестированием в более длинные депозиты или облигации) и размещение 50% накоплений в государственные ОФЗ, со сроками погашения от 3 до 5 лет и доходностью 6,75-6,85% годовых", - рекомендует эксперт.
"Учитывая, что ЦБ РФ активно поднимал ключевую ставку на последних заседаниях, банки также постепенно начали поднимать процентные ставки по депозитам. Однако рост ставок на длинных сроках (2-5 лет) ввиду неопределенности по долгосрочным ставкам пока будет ограничен", - пояснил он.
В связи с этим имеет смыл пока подержать свои накопления в относительно коротких депозитах - 3-6 месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и выравнивания ставок на длинных сроках депозитов разместить средства по более привлекательным ставкам уже на 2-3 года, советует Дмитриев.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 06:05
Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
"Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки. Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням", - говорит эксперт.
"Длинные государственные облигации (ОФЗ) сроком от 3 до 10 лет сейчас можно купить с доходностью 6,75-7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках. Учитывая долгосрочный прогноз Банка России по инфляции на уровне не выше 4% годовых, такие ставки являются достаточно привлекательными для вложений частных инвесторов, так как предполагают премию к инфляции в 2,75-3% годовых", - добавил он.
Банк - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 03:30
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
 
ЭкономикаМоскваМТСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВкладыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Президента журфака МГУ Ясена Засурского кремировали
15:37В Греции тушат пятьдесят шесть пожаров
15:37В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа
15:37В Москве ребенка госпитализировали после столкновения двух такси
15:37В Тольятти возбудили дело против мужчины, выкинувшего собаку в мусоропровод
15:36Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
15:36Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
15:34Лесной пожар в турецком Манавгате взяли под контроль
15:28Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии
15:27"Роскосмос" потратит более 900 миллионов рублей на изучение нанотехнологий
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
Лента новостейМолния