https://ria.ru/20210806/vklady-1744609332.html

Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления

Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления - РИА Новости, 06.08.2021

Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления

Россиянам в текущих рыночных условиях лучше разместить финансовую "подушку безопасности" частично на коротких депозитах (сроком 3-6 месяцев), а частично в ОФЗ... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T06:41

2021-08-06T06:41

2021-08-06T06:41

экономика

москва

мтс

центральный банк рф (цб рф)

вклады

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россиянам в текущих рыночных условиях лучше разместить финансовую "подушку безопасности" частично на коротких депозитах (сроком 3-6 месяцев), а частично в ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет, сказал РИА Новости начальник управления операций с ценными бумагами "МТС Банка" Роман Дмитриев."Учитывая, что ЦБ РФ активно поднимал ключевую ставку на последних заседаниях, банки также постепенно начали поднимать процентные ставки по депозитам. Однако рост ставок на длинных сроках (2-5 лет) ввиду неопределенности по долгосрочным ставкам пока будет ограничен", - пояснил он.В связи с этим имеет смыл пока подержать свои накопления в относительно коротких депозитах - 3-6 месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и выравнивания ставок на длинных сроках депозитов разместить средства по более привлекательным ставкам уже на 2-3 года, советует Дмитриев."Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки. Стоит все-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням", - говорит эксперт."Длинные государственные облигации (ОФЗ) сроком от 3 до 10 лет сейчас можно купить с доходностью 6,75-7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках. Учитывая долгосрочный прогноз Банка России по инфляции на уровне не выше 4% годовых, такие ставки являются достаточно привлекательными для вложений частных инвесторов, так как предполагают премию к инфляции в 2,75-3% годовых", - добавил он.

https://ria.ru/20210730/kredit-1743541239.html

https://ria.ru/20210721/vklad-1742120128.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, мтс, центральный банк рф (цб рф), вклады, россия