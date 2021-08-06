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В ДНР рассказали о поставках "Спутника Лайт"

В ДНР рассказали о поставках "Спутника Лайт" - РИА Новости, 06.08.2021

В ДНР рассказали о поставках "Спутника Лайт"

Вторую партию вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 ожидают в самопровозглашенной Донецкой народной республике девятого августа, говорится в сообщении министерства РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:38

2021-08-06T16:38

2021-08-06T16:38

распространение коронавируса

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Вторую партию вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 ожидают в самопровозглашенной Донецкой народной республике девятого августа, говорится в сообщении министерства здравоохранения ДНР в пятницу."Мы ожидаем следующую партию вакцины "Спутник Лайт" девятого августа", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что на территорию ДНР прибыла первая партия вакцин "Спутник Лайт".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

донецкая народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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