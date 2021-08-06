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В ДНР рассказали о поставках "Спутника Лайт"
В ДНР рассказали о поставках "Спутника Лайт" - РИА Новости, 06.08.2021
В ДНР рассказали о поставках "Спутника Лайт"
Вторую партию вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 ожидают в самопровозглашенной Донецкой народной республике девятого августа, говорится в сообщении министерства РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:38
2021-08-06T16:38
распространение коронавируса
в мире
донецкая народная республика
министерство здравоохранения днр
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Вторую партию вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 ожидают в самопровозглашенной Донецкой народной республике девятого августа, говорится в сообщении министерства здравоохранения ДНР в пятницу."Мы ожидаем следующую партию вакцины "Спутник Лайт" девятого августа", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что на территорию ДНР прибыла первая партия вакцин "Спутник Лайт".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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в мире, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
16:38 06.08.2021
 
В ДНР рассказали о поставках "Спутника Лайт"

Минздрав ДНР: новую партию вакцины "Спутник Лайт" ожидают в республике 9 августа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Вторую партию вакцины "Спутник Лайт" от COVID-19 ожидают в самопровозглашенной Донецкой народной республике девятого августа, говорится в сообщении министерства здравоохранения ДНР в пятницу.
"Мы ожидаем следующую партию вакцины "Спутник Лайт" девятого августа", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что на территорию ДНР прибыла первая партия вакцин "Спутник Лайт".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство здравоохранения ДНРКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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