https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html
Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары
Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары - РИА Новости, 06.08.2021
Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары
Ликвидировать лесные пожары на севере Красноярского края мешает дым от пожаров в соседней Якутии, сообщил губернатор края Александр Усс. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:37
2021-08-06T19:37
2021-08-06T19:37
происшествия
красноярский край
владимир путин
александр усс
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744196944_0:164:1618:1074_1920x0_80_0_0_183e5534fe2a743354d311655db2dff1.jpg
МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Ликвидировать лесные пожары на севере Красноярского края мешает дым от пожаров в соседней Якутии, сообщил губернатор края Александр Усс.Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."В настоящий момент у нас действует четыре лесных пожара на площади порядка 4 тысяч гектар. Это далекий Север, Эвенкия. Пожары локализованы, находятся под контролем, и окончательной их ликвидации мешает лишь сильная задымленность с соседней территории - с Якутии, о чем сейчас шла речь", - рассказал Усс.Он добавил, что горизонтальная видимость в этих районах Красноярского края сейчас не превышает 250 метров."И все же в течение ближайших трех суток мы постараемся с этой ситуацией справиться", - пообещал он.
https://ria.ru/20210806/les-1744737712.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744196944_79:0:1511:1074_1920x0_80_0_0_d5aa57f3b975e40ebf03e77d7d8af7bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, владимир путин, александр усс, россия, природные пожары в россии
Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары
Губернатор Усс: ликвидировать лесные пожары на севере Красноярского края мешает дым из Якутии