https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html

Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары

Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары - РИА Новости, 06.08.2021

Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары

Ликвидировать лесные пожары на севере Красноярского края мешает дым от пожаров в соседней Якутии, сообщил губернатор края Александр Усс. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:37

2021-08-06T19:37

2021-08-06T19:37

происшествия

красноярский край

владимир путин

александр усс

россия

природные пожары в россии

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Ликвидировать лесные пожары на севере Красноярского края мешает дым от пожаров в соседней Якутии, сообщил губернатор края Александр Усс.Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."В настоящий момент у нас действует четыре лесных пожара на площади порядка 4 тысяч гектар. Это далекий Север, Эвенкия. Пожары локализованы, находятся под контролем, и окончательной их ликвидации мешает лишь сильная задымленность с соседней территории - с Якутии, о чем сейчас шла речь", - рассказал Усс.Он добавил, что горизонтальная видимость в этих районах Красноярского края сейчас не превышает 250 метров."И все же в течение ближайших трех суток мы постараемся с этой ситуацией справиться", - пообещал он.

https://ria.ru/20210806/les-1744737712.html

красноярский край

россия

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происшествия, красноярский край, владимир путин, александр усс, россия, природные пожары в россии