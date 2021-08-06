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Академика Трутнева похоронят в Сарове
Академика Трутнева похоронят в Сарове - РИА Новости, 06.08.2021
Академика Трутнева похоронят в Сарове
Выдающегося ученого, создателя основ современного российского ядерного оружия академика Юрия Трутнева похоронят в городе Сарове Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T23:56
2021-08-06T23:56
2021-08-06T23:56
саров
юрий трутнев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Выдающегося ученого, создателя основ современного российского ядерного оружия академика Юрия Трутнева похоронят в городе Сарове Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом"."Похороны Юрия Алексеевича Трутнева пройдут в Сарове, где в ядерном центре он работал всю свою жизнь", - сказал собеседник агентства.Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни. В 1950-1960-х годах он внес решающий вклад в разработку основ современного отечественного ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.До последних дней жизни Трутнев работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра - научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Академик Юрий Трутнев был награжден многочисленными орденами и медалями. Он стал первым сотрудником ядерного оружейного комплекса России - полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
саров
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саров, юрий трутнев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Академика Трутнева похоронят в Сарове
Росатом: академика Трутнева похоронят в Сарове