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Академика Трутнева похоронят в Сарове

Академика Трутнева похоронят в Сарове - РИА Новости, 06.08.2021

Академика Трутнева похоронят в Сарове

Выдающегося ученого, создателя основ современного российского ядерного оружия академика Юрия Трутнева похоронят в городе Сарове Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T23:56

2021-08-06T23:56

2021-08-06T23:56

саров

юрий трутнев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Выдающегося ученого, создателя основ современного российского ядерного оружия академика Юрия Трутнева похоронят в городе Сарове Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом"."Похороны Юрия Алексеевича Трутнева пройдут в Сарове, где в ядерном центре он работал всю свою жизнь", - сказал собеседник агентства.Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни. В 1950-1960-х годах он внес решающий вклад в разработку основ современного отечественного ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.До последних дней жизни Трутнев работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра - научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Академик Юрий Трутнев был награжден многочисленными орденами и медалями. Он стал первым сотрудником ядерного оружейного комплекса России - полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

саров

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саров, юрий трутнев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия