https://ria.ru/20210806/taliban-1744741892.html

Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков

Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков - РИА Новости, 06.08.2021

Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков

Оппозиционное движение "Талибан"* ведет наступление в Афганистане при поддержке 10 тысяч иностранных боевиков из международных террористических группировок,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:00

2021-08-06T18:00

2021-08-06T18:00

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ООН, 6 авг – РИА Новости. Оппозиционное движение "Талибан"* ведет наступление в Афганистане при поддержке 10 тысяч иностранных боевиков из международных террористических группировок, включая "Аль-Каиду"*, утверждает представитель страны в ООН Гулам Исагзаи.Натиск талибов на фоне вывода из Афганистана иностранных воинских контингентов дипломат назвал вторжением, беспрецедентным за последние три десятка лет."Эти атаки проводятся при прямой поддержке более чем 10 тысяч иностранных боевиков из 20 группировок... которые проникли в нашу страну и воюют на стороне "Талибана"* против нашего населения и сил безопасности", - сказал он на заседании СБ ООН.Среди группировок, якобы воюющих на стороне "Талибана"*, он назвал "Аль-Каиду"*. По его данным, с середины апреля талибы организовали свыше 5,5 тысячи нападений в 31 из 34 провинций Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html

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