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Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков - РИА Новости, 06.08.2021
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков
Оппозиционное движение "Талибан"* ведет наступление в Афганистане при поддержке 10 тысяч иностранных боевиков из международных террористических группировок,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:00
2021-08-06T18:00
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талибан
афганистан
совет безопасности оон
россия
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Оппозиционное движение "Талибан"* ведет наступление в Афганистане при поддержке 10 тысяч иностранных боевиков из международных террористических группировок, включая "Аль-Каиду"*, утверждает представитель страны в ООН Гулам Исагзаи.Натиск талибов на фоне вывода из Афганистана иностранных воинских контингентов дипломат назвал вторжением, беспрецедентным за последние три десятка лет."Эти атаки проводятся при прямой поддержке более чем 10 тысяч иностранных боевиков из 20 группировок... которые проникли в нашу страну и воюют на стороне "Талибана"* против нашего населения и сил безопасности", - сказал он на заседании СБ ООН.Среди группировок, якобы воюющих на стороне "Талибана"*, он назвал "Аль-Каиду"*. По его данным, с середины апреля талибы организовали свыше 5,5 тысячи нападений в 31 из 34 провинций Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия
18:00 06.08.2021
 
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков

Посол Афганистана в ООН Исагзаи обвинил "Талибан"* в использовании тысяч международных террористов

© РИА НовостиТалибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ООН, 6 авг – РИА Новости. Оппозиционное движение "Талибан"* ведет наступление в Афганистане при поддержке 10 тысяч иностранных боевиков из международных террористических группировок, включая "Аль-Каиду"*, утверждает представитель страны в ООН Гулам Исагзаи.
Натиск талибов на фоне вывода из Афганистана иностранных воинских контингентов дипломат назвал вторжением, беспрецедентным за последние три десятка лет.
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"Эти атаки проводятся при прямой поддержке более чем 10 тысяч иностранных боевиков из 20 группировок... которые проникли в нашу страну и воюют на стороне "Талибана"* против нашего населения и сил безопасности", - сказал он на заседании СБ ООН.
"Связи между "Талибаном"* и этими международными террористическими группировками сегодня сильнее, чем когда-либо за последнее время", - добавил Исагзаи.
Среди группировок, якобы воюющих на стороне "Талибана"*, он назвал "Аль-Каиду"*. По его данным, с середины апреля талибы организовали свыше 5,5 тысячи нападений в 31 из 34 провинций Афганистана.
* Террористическая организация, запрещенная в России

 
В миреООНТалибанАфганистанСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
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