https://ria.ru/20210806/taliban-1744741892.html
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков - РИА Новости, 06.08.2021
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков
Оппозиционное движение "Талибан"* ведет наступление в Афганистане при поддержке 10 тысяч иностранных боевиков из международных террористических группировок,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:00
2021-08-06T18:00
2021-08-06T18:00
в мире
оон
талибан
афганистан
совет безопасности оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684951_0:412:607:753_1920x0_80_0_0_305efe59b3b6967d62f9ca251d660bfa.jpg
ООН, 6 авг – РИА Новости. Оппозиционное движение "Талибан"* ведет наступление в Афганистане при поддержке 10 тысяч иностранных боевиков из международных террористических группировок, включая "Аль-Каиду"*, утверждает представитель страны в ООН Гулам Исагзаи.Натиск талибов на фоне вывода из Афганистана иностранных воинских контингентов дипломат назвал вторжением, беспрецедентным за последние три десятка лет."Эти атаки проводятся при прямой поддержке более чем 10 тысяч иностранных боевиков из 20 группировок... которые проникли в нашу страну и воюют на стороне "Талибана"* против нашего населения и сил безопасности", - сказал он на заседании СБ ООН.Среди группировок, якобы воюющих на стороне "Талибана"*, он назвал "Аль-Каиду"*. По его данным, с середины апреля талибы организовали свыше 5,5 тысячи нападений в 31 из 34 провинций Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684951_0:362:607:817_1920x0_80_0_0_f3b9682f2c31a674747030890457df1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия
Посол Афганистана в ООН обвинил "Талибан"* в использовании тысяч боевиков
Посол Афганистана в ООН Исагзаи обвинил "Талибан"* в использовании тысяч международных террористов