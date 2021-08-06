https://ria.ru/20210806/oon-1744735419.html

В ООН рассказали об удвоении эмиграции из Афганистана в 2021 году

В ООН рассказали об удвоении эмиграции из Афганистана в 2021 году - РИА Новости, 06.08.2021

В ООН рассказали об удвоении эмиграции из Афганистана в 2021 году

ООН прогнозирует удвоение эмиграции из Афганистана в 2021 году из-за боевых действий и угрозы прихода к власти радикального движения "Талибан"*, сообщила... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:36

2021-08-06T17:36

2021-08-06T17:36

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ООН, 6 авг - РИА Новости. ООН прогнозирует удвоение эмиграции из Афганистана в 2021 году из-за боевых действий и угрозы прихода к власти радикального движения "Талибан"*, сообщила спецпредставитель генерального секретаря организации Дебора Лайонс."Мы ожидаем, что цифры иррегулярной и легальной миграции удвоятся в этом году. Логично предположить, что рост является реакцией как на угрозу расширения конфликта, так и нежелание жить под управлением "Талибана"*, - сказала Лайонс, выступая на заседании СБ ООН по Афганистану.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

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