https://ria.ru/20210806/stenin-1744639647.html

В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели Андрея Стенина

В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2021

В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели Андрея Стенина

Памятные мероприятия пройдут в городе Снежное в Донбассе в годовщину гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:00

2021-08-06T08:00

2021-08-06T11:38

греция

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд

антон волошин

анатолий клян

андрей стенин

гибель андрея стенина

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Памятные мероприятия пройдут в городе Снежное в Донбассе в годовщину гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, сообщили РИА Новости в администрации местной школы, которая носит имя репортера.Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени (совпадает с московским).С 5 августа 2014 года Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. По всему миру проходили акции в его поддержку. Около месяца о судьбе корреспондента не было информации. О том, что он погиб в районе Снежного, стало известно 3 сентября. Автомобиль, в котором репортер ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе. По данным СК, Стенин погиб 6 августа 2014 года при обстреле колонны машин. Его устроила устроила 79-я аэромобильная бригада Вооруженных сил Украины. Всего были уничтожены более десяти автомобилей с гражданскими, единицам удалось спастись.В память о Стенине назвали среднюю школу в пригороде Снежного.Президент России Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели фотокорреспондента, выразил соболезнования родным и близким. Он отметил, что верил в возвращение репортера вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам российского лидера, Стенин до конца выполнил свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".Российская Генпрокуратура заявила, что с 2014 года по настоящее время украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время на Украине убили оператора Первого канала Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея СтенинаСтенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. На момент гибели ему было 33 года. Корреспондента посмертно наградили орденом Мужества. Его именем также названа школа в его родном городе Печора (Республика Коми), в которой он учился. Там и в Снежном установили одинаковые гипсовые бюсты репортера, выполненные ростовским скульптором Андреем Демидченко.Ежегодно проводится Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Он организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО. Цель — поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают внимание на людей и события рядом с нами.В этом году в конкурсе участвуют 4,5 тысячи работ из 70 стран. В числе участников шорт-листа — представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие.

https://ria.ru/20210806/zhurnalisty-1744631491.html

https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html

греция

республика коми

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд, антон волошин, анатолий клян, андрей стенин, гибель андрея стенина, республика коми, россия