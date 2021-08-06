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https://ria.ru/20210806/stenin-1744639647.html
В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели Андрея Стенина
В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2021
В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели Андрея Стенина
Памятные мероприятия пройдут в городе Снежное в Донбассе в годовщину гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:00
2021-08-06T11:38
греция
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд
антон волошин
анатолий клян
андрей стенин
гибель андрея стенина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Памятные мероприятия пройдут в городе Снежное в Донбассе в годовщину гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, сообщили РИА Новости в администрации местной школы, которая носит имя репортера.Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени (совпадает с московским).С 5 августа 2014 года Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. По всему миру проходили акции в его поддержку. Около месяца о судьбе корреспондента не было информации. О том, что он погиб в районе Снежного, стало известно 3 сентября. Автомобиль, в котором репортер ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе. По данным СК, Стенин погиб 6 августа 2014 года при обстреле колонны машин. Его устроила устроила 79-я аэромобильная бригада Вооруженных сил Украины. Всего были уничтожены более десяти автомобилей с гражданскими, единицам удалось спастись.В память о Стенине назвали среднюю школу в пригороде Снежного.Президент России Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели фотокорреспондента, выразил соболезнования родным и близким. Он отметил, что верил в возвращение репортера вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам российского лидера, Стенин до конца выполнил свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".Российская Генпрокуратура заявила, что с 2014 года по настоящее время украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время на Украине убили оператора Первого канала Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея СтенинаСтенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. На момент гибели ему было 33 года. Корреспондента посмертно наградили орденом Мужества. Его именем также названа школа в его родном городе Печора (Республика Коми), в которой он учился. Там и в Снежном установили одинаковые гипсовые бюсты репортера, выполненные ростовским скульптором Андреем Демидченко.Ежегодно проводится Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Он организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО. Цель — поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают внимание на людей и события рядом с нами.В этом году в конкурсе участвуют 4,5 тысячи работ из 70 стран. В числе участников шорт-листа — представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие.
https://ria.ru/20210806/zhurnalisty-1744631491.html
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греция, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд, антон волошин, анатолий клян, андрей стенин, гибель андрея стенина, республика коми, россия
08:00 06.08.2021 (обновлено: 11:38 06.08.2021)
 
В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели Андрея Стенина

В Донбассе пройдут памятные мероприятия в годовщину гибели фотокорреспондента Андрея Стенина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчастники военно-патриотического движения ДНР "Молодая гвардия" стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донецкой области
Участники военно-патриотического движения ДНР Молодая гвардия стоят в почетном карауле у памятника на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Памятные мероприятия пройдут в городе Снежное в Донбассе в годовщину гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, сообщили РИА Новости в администрации местной школы, которая носит имя репортера.
"В этом году, как и в предыдущие, на месте гибели Андрея Стенина и его коллег состоится митинг памяти и молебен. Будут представители администрации нашего города, школы и жители близлежащих поселков", — рассказали там.
Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени (совпадает с московским).
С 5 августа 2014 года Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. По всему миру проходили акции в его поддержку. Около месяца о судьбе корреспондента не было информации. О том, что он погиб в районе Снежного, стало известно 3 сентября. Автомобиль, в котором репортер ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе.
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
10:40
В СЖР объяснили, почему Украина не наказала виновных в гибели Стенина
По данным СК, Стенин погиб 6 августа 2014 года при обстреле колонны машин. Его устроила устроила 79-я аэромобильная бригада Вооруженных сил Украины. Всего были уничтожены более десяти автомобилей с гражданскими, единицам удалось спастись.
В память о Стенине назвали среднюю школу в пригороде Снежного.
Президент России Владимир Путин в день, когда стало известно о гибели фотокорреспондента, выразил соболезнования родным и близким. Он отметил, что верил в возвращение репортера вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам российского лидера, Стенин до конца выполнил свой журналистский и человеческий долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.
На острие новостей. Памяти Андрея Стенина
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
1 из 28

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
2 из 28

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве
3 из 28

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013
4 из 28

Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве
5 из 28

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости
6 из 28

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве
7 из 28

Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

Столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве
8 из 28

Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений
9 из 28

Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
10 из 28

Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

Участница протестных митингов за Евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве
11 из 28

Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве
12 из 28

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве
13 из 28

"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве. 20 февраля 2017
14 из 28

Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции
15 из 28

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

Ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными
16 из 28

Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

Учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы
17 из 28

В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

Дети в автомобиле в Славянске
18 из 28

Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
19 из 28

Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
20 из 28

В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран
21 из 28

...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
22 из 28

Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
23 из 28

Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
24 из 28

На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
25 из 28

А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника
26 из 28

Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

Пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком
27 из 28

Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

Бои за город Шахтерск Донецкой области, 1 августа 2014
28 из 28

Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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1 из 28

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
2 из 28

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 28

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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5 из 28

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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6 из 28

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото — участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
Российская Генпрокуратура заявила, что с 2014 года по настоящее время украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время на Украине убили оператора Первого канала Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 04:01
Биография Андрея Стенина
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. На момент гибели ему было 33 года. Корреспондента посмертно наградили орденом Мужества. Его именем также названа школа в его родном городе Печора (Республика Коми), в которой он учился. Там и в Снежном установили одинаковые гипсовые бюсты репортера, выполненные ростовским скульптором Андреем Демидченко.
Ежегодно проводится Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Он организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО. Цель — поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают внимание на людей и события рядом с нами.
В этом году в конкурсе участвуют 4,5 тысячи работ из 70 стран. В числе участников шорт-листа — представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие.
Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
1 из 15

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире
3 из 15

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке
4 из 15

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
5 из 15

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
6 из 15

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
7 из 15

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
8 из 15

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
9 из 15

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
10 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
11 из 15

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
12 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
13 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
14 из 15

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
15 из 15

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 15

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 15

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
6 из 15

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 15

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
10 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
11 из 15

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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