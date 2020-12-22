https://ria.ru/20201222/stenin-1590292511.html

Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина

Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина

Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 40 лет. Лучшие работы фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", который тонко чувствовал эмоции людей и умел одним... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:35

2020-12-22T11:35

2020-12-22T11:41

день памяти андрея стенина

андрей стенин

шахтерск (донецкая область)

кесаб

бишкек

стамбул

бенгази

киев

ливан

фотография

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Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 40 лет. Лучшие работы фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", который тонко чувствовал эмоции людей и умел одним кадром передать суть события, — в подборке Ria.ru.

шахтерск (донецкая область)

кесаб

бишкек

стамбул

бенгази

киев

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день памяти андрея стенина, андрей стенин, шахтерск (донецкая область), кесаб, бишкек, стамбул, бенгази, киев, ливан, фотография, фото, фото