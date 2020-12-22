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Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина
Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина
Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 40 лет. Лучшие работы фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", который тонко чувствовал эмоции людей и умел одним... РИА Новости, 22.12.2020
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день памяти андрея стенина
андрей стенин
шахтерск (донецкая область)
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бишкек
стамбул
бенгази
киев
ливан
фотография
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Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 40 лет. Лучшие работы фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", который тонко чувствовал эмоции людей и умел одним кадром передать суть события, — в подборке Ria.ru.
шахтерск (донецкая область)
кесаб
бишкек
стамбул
бенгази
киев
ливан
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день памяти андрея стенина, андрей стенин, шахтерск (донецкая область), кесаб, бишкек, стамбул, бенгази, киев, ливан, фотография, фото, фото

Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина

11:35 22.12.2020 (обновлено: 11:41 22.12.2020)
 
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Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 40 лет. Лучшие работы фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", который тонко чувствовал эмоции людей и умел одним кадром передать суть события, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
1 из 15

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире
3 из 15

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке
4 из 15

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
5 из 15

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
6 из 15

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
7 из 15

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
8 из 15

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
9 из 15

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
10 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
11 из 15

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
12 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
13 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
14 из 15

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
15 из 15

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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