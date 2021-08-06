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В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021
В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
К гибели фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе причастны украинские силовики, заявили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:07
2021-08-06T09:17
в мире
украина
следственный комитет россии (ск рф)
андрей стенин
россия
москва
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. К гибели фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе причастны украинские силовики, заявили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета в седьмую годовщину преступления.Следователи добавили, что украинская сторона так и не огласила итоги своего расследования и не передала Москве документы, а на запросы приходят отказы."Украинские правоохранительные органы не оказывают какого-либо содействия в расследовании обстоятельств убийства российского журналиста. Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии", — отметили в пресс-службе.Тем не менее, заверили в СК, работа по установлению ответственных за преступление продолжается и это лишь вопрос времени.Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, тогда были уничтожены более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист посмертно награжден орденом Мужества.Как заявляла российская Генпрокуратура, с 2014 года киевские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. Помимо Стенина, во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, сотрудники ВГТРК звукооператор Антон Волошин и корреспондент Игорь Корнелюк.В конце июля Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Среди прочего она касается подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ и преследования журналистов.
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в мире, украина, следственный комитет россии (ск рф), андрей стенин, россия, москва, владимир путин, генеральная прокуратура рф, антон волошин, донбасс, анатолий клян
07:07 06.08.2021 (обновлено: 09:17 06.08.2021)
 
В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе

В СК России рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВозложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. К гибели фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе причастны украинские силовики, заявили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета в седьмую годовщину преступления.

"Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений", — подчеркнули в ведомстве.

Следователи добавили, что украинская сторона так и не огласила итоги своего расследования и не передала Москве документы, а на запросы приходят отказы.
"Украинские правоохранительные органы не оказывают какого-либо содействия в расследовании обстоятельств убийства российского журналиста. Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии", — отметили в пресс-службе.
Тем не менее, заверили в СК, работа по установлению ответственных за преступление продолжается и это лишь вопрос времени.
Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, тогда были уничтожены более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист посмертно награжден орденом Мужества.
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 04:01
Биография Андрея Стенина
Как заявляла российская Генпрокуратура, с 2014 года киевские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. Помимо Стенина, во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, сотрудники ВГТРК звукооператор Антон Волошин и корреспондент Игорь Корнелюк.
В конце июля Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Среди прочего она касается подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ и преследования журналистов.
Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
1 из 15

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире
3 из 15

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке
4 из 15

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
5 из 15

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
6 из 15

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
7 из 15

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
8 из 15

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
9 из 15

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
10 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
11 из 15

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи
12 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск
13 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
14 из 15

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
15 из 15

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 15

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 15

Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 15

Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
6 из 15

Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 15

Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
10 из 15

Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
11 из 15

Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 15

Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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