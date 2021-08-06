https://ria.ru/20210806/stenin-1744610079.html

В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе

В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021

В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе

К гибели фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе причастны украинские силовики, заявили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T07:07

2021-08-06T07:07

2021-08-06T09:17

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. К гибели фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе причастны украинские силовики, заявили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета в седьмую годовщину преступления.Следователи добавили, что украинская сторона так и не огласила итоги своего расследования и не передала Москве документы, а на запросы приходят отказы."Украинские правоохранительные органы не оказывают какого-либо содействия в расследовании обстоятельств убийства российского журналиста. Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии", — отметили в пресс-службе.Тем не менее, заверили в СК, работа по установлению ответственных за преступление продолжается и это лишь вопрос времени.Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, тогда были уничтожены более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист посмертно награжден орденом Мужества.Как заявляла российская Генпрокуратура, с 2014 года киевские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. Помимо Стенина, во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, сотрудники ВГТРК звукооператор Антон Волошин и корреспондент Игорь Корнелюк.В конце июля Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Среди прочего она касается подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ и преследования журналистов.

https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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