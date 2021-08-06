В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе

В СК России рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
"Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений", — подчеркнули в ведомстве.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.
Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.
Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.
Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.
Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.
Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.
Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.
Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.
Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.
Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.
Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.
Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.
Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Январь 2014 года.
Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области. Июль 2014 года.
Сторонник оппозиции с лицом, раскрашенным в цвета государственного флага Египта, на баррикадах на площади Тахрир в Каире. Февраль 2011 года.
Сторонники оппозиции у здания правительства Киргизии в Бишкеке. Апрель 2010 года.
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы. Сентябрь 2013 года.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге. Фото 2011 года.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб в Сирии. Апрель 2014 года.
Стоянка бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с сирийской границей. Апрель 2013 года.
Противники Моххамеда Мурси на площади Тахрир. Июнь 2013 года.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления участников беспорядков. Июнь 2010 года.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана. Апрель 2013 года.
Жители Бенгази жгут портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи. Март 2011 года.
Украинский десантник, взятый в плен в ходе боя за город Шахтерск. Июль 2014 года.
Мужчина играет на пианино для протестующих в Стамбуле. Июнь 2013 года.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Июнь 2013 года.