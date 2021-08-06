https://ria.ru/20210806/statistika-1744765881.html
В России выросло число браков и разводов
В России выросло число браков и разводов - РИА Новости, 06.08.2021
В России выросло число браков и разводов
Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:02
2021-08-06T20:02
2021-08-06T20:02
общество
брак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
статистика
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7 тысячи, свидетельствует данные Росстата.Как следует из статистики ведомства, в июне 2020 года было зарегистрировано 68,4 тысячи браков, что касается разводов - в июне 2020 года их было 45,9 тысячи.За январь-июнь число разводов в России также выросло - на 39,4% (307,5 тысячи против 220,7 тысячи разводов в январе-июне 2020 года); браки выросли на 34,5% год к году (368,4 тысячи в январе-июне 2021 года против 273,9 тысячи за аналогичный период прошлого года).
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/brak-1744145428.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/razvod-1744081054.html
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общество, брак, федеральная служба государственной статистики (росстат), статистика, россия
В России выросло число браков и разводов
Росстат сообщил о росте количества браков на 47,5%, а разводов - на 21%