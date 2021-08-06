Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/statistika-1744765881.html
В России выросло число браков и разводов
В России выросло число браков и разводов - РИА Новости, 06.08.2021
В России выросло число браков и разводов
Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:02
2021-08-06T20:02
общество
брак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
статистика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734992890_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_d4f52409f068d65d09cdfae55a20066a.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7 тысячи, свидетельствует данные Росстата.Как следует из статистики ведомства, в июне 2020 года было зарегистрировано 68,4 тысячи браков, что касается разводов - в июне 2020 года их было 45,9 тысячи.За январь-июнь число разводов в России также выросло - на 39,4% (307,5 тысячи против 220,7 тысячи разводов в январе-июне 2020 года); браки выросли на 34,5% год к году (368,4 тысячи в январе-июне 2021 года против 273,9 тысячи за аналогичный период прошлого года).
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/brak-1744145428.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/razvod-1744081054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734992890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abb0ce5541d94289ad2bb783fb841410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, брак, федеральная служба государственной статистики (росстат), статистика, россия
20:02 06.08.2021
 
В России выросло число браков и разводов

Росстат сообщил о росте количества браков на 47,5%, а разводов - на 21%

© АГН "Москва" / Максим МишинДворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта
Дворец бракосочетания №4 на улице Бутырская после капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© АГН "Москва" / Максим Мишин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7 тысячи, свидетельствует данные Росстата.
Невеста - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 13:06В России
В ЗАГСе Москвы рассказали, в каком возрасте вступают в брак чаще всего
Как следует из статистики ведомства, в июне 2020 года было зарегистрировано 68,4 тысячи браков, что касается разводов - в июне 2020 года их было 45,9 тысячи.
За январь-июнь число разводов в России также выросло - на 39,4% (307,5 тысячи против 220,7 тысячи разводов в январе-июне 2020 года); браки выросли на 34,5% год к году (368,4 тысячи в январе-июне 2021 года против 273,9 тысячи за аналогичный период прошлого года).
Билл и Мелинда Гейтс в 2019 году - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 22:24В мире
Основатель Microsoft официально развелся с супругой
 
ОбществобракФедеральная служба государственной статистики (Росстат)СтатистикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния