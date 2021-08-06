https://ria.ru/20210806/statistika-1744765881.html

В России выросло число браков и разводов

В России выросло число браков и разводов - РИА Новости, 06.08.2021

В России выросло число браков и разводов

Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:02

2021-08-06T20:02

2021-08-06T20:02

общество

брак

федеральная служба государственной статистики (росстат)

статистика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734992890_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_d4f52409f068d65d09cdfae55a20066a.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7 тысячи, свидетельствует данные Росстата.Как следует из статистики ведомства, в июне 2020 года было зарегистрировано 68,4 тысячи браков, что касается разводов - в июне 2020 года их было 45,9 тысячи.За январь-июнь число разводов в России также выросло - на 39,4% (307,5 тысячи против 220,7 тысячи разводов в январе-июне 2020 года); браки выросли на 34,5% год к году (368,4 тысячи в январе-июне 2021 года против 273,9 тысячи за аналогичный период прошлого года).

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/brak-1744145428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/razvod-1744081054.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, брак, федеральная служба государственной статистики (росстат), статистика, россия