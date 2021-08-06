https://ria.ru/20210806/son-1744602775.html

Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться - РИА Новости, 06.08.2021

Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Врач Каран Радж рассказал в TikTok о методе "10-3-2-1", который поможет решить проблемы со сном. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T02:10

2021-08-06T02:10

2021-08-06T02:10

общество

здоровье

tiktok

сон

каран радж

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Врач Каран Радж рассказал в TikTok о методе "10-3-2-1", который поможет решить проблемы со сном.В первую очередь, медик посоветовал за десять часов до сна отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. По его словам, именно столько времени необходимо для вывода вещества из организма и устранения его стимулирующего эффекта.Также за несколько часов до сна специалист рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.Радж призывает за час до сна перестать пользоваться гаджетами, поскольку синий свет дисплеев мешает выработке мелатонина, который контролирует цикл сна и бодрствования.

https://rsport.ria.ru/20210211/son-1596965034.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, tiktok, сон, каран радж