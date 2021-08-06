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Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться - РИА Новости, 06.08.2021
Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
Врач Каран Радж рассказал в TikTok о методе "10-3-2-1", который поможет решить проблемы со сном. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:10
2021-08-06T02:10
общество
здоровье
tiktok
сон
каран радж
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Врач Каран Радж рассказал в TikTok о методе "10-3-2-1", который поможет решить проблемы со сном.В первую очередь, медик посоветовал за десять часов до сна отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. По его словам, именно столько времени необходимо для вывода вещества из организма и устранения его стимулирующего эффекта.Также за несколько часов до сна специалист рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.Радж призывает за час до сна перестать пользоваться гаджетами, поскольку синий свет дисплеев мешает выработке мелатонина, который контролирует цикл сна и бодрствования.
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общество, здоровье, tiktok, сон, каран радж
02:10 06.08.2021
 
Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Врач Каран Радж раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / logoff
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Врач Каран Радж рассказал в TikTok о методе "10-3-2-1", который поможет решить проблемы со сном.
В первую очередь, медик посоветовал за десять часов до сна отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. По его словам, именно столько времени необходимо для вывода вещества из организма и устранения его стимулирующего эффекта.
"За три часа до сна откажитесь от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и просыпаний ночью", — пояснил Радж.
Также за несколько часов до сна специалист рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.
"За два часа до сна прекратите работать. Это позволит расслабиться", — уточнил врач.
Радж призывает за час до сна перестать пользоваться гаджетами, поскольку синий свет дисплеев мешает выработке мелатонина, который контролирует цикл сна и бодрствования.
Бессонница - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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