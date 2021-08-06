https://ria.ru/20210806/sarmat-1744617400.html

Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году

Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году - РИА Новости, 06.08.2021

Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:07

2021-08-06T09:07

2021-08-06T09:07

безопасность

сергей шойгу

сармат (ракета)

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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.В пятницу министр посетил Красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия."Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20210106/sarmat-1592132756.html

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безопасность, сергей шойгу, сармат (ракета)