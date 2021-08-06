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Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году
Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году - РИА Новости, 06.08.2021
Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году
Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:07
2021-08-06T09:07
безопасность
сергей шойгу
сармат (ракета)
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.В пятницу министр посетил Красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия."Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.
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безопасность, сергей шойгу, сармат (ракета)
09:07 06.08.2021
 
Ракетные войска примут на вооружение новый "Сармат" в 2022 году

Министр обороны Шойгу: первый полк новых ракет "Сармат" поступит в РВСН в 2022 году

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В пятницу министр посетил Красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия.
"Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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БезопасностьСергей ШойгуСармат (ракета)
 
 
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