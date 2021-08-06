https://ria.ru/20210806/putin-1744753182.html
Путин поручил решать спорные вопросы о помощи из-за ЧС в пользу людей
Путин поручил решать спорные вопросы о помощи из-за ЧС в пользу людей - РИА Новости, 06.08.2021
Путин поручил решать спорные вопросы о помощи из-за ЧС в пользу людей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций должны решаться в пользу людей. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:43
2021-08-06T18:43
2021-08-06T18:43
общество
челябинская область
владимир путин
жилье
россия
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций должны решаться в пользу людей.Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы."В условиях борьбы с пожарами, в условиях, когда люди теряют имущество, жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу вас исходить всегда из одного. Логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы", - сказал Путин во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
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общество, челябинская область, владимир путин, жилье, россия
Путин поручил решать спорные вопросы о помощи из-за ЧС в пользу людей
Президент России Путин: спорные вопросы о помощи из-за ЧС должны решаться в пользу людей