https://ria.ru/20210806/putin-1744753182.html

Путин поручил решать спорные вопросы о помощи из-за ЧС в пользу людей

Путин поручил решать спорные вопросы о помощи из-за ЧС в пользу людей - РИА Новости, 06.08.2021

Путин поручил решать спорные вопросы о помощи из-за ЧС в пользу людей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций должны решаться в пользу людей. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:43

2021-08-06T18:43

2021-08-06T18:43

общество

челябинская область

владимир путин

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744751860_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_79d881e44650973978cc1d4731f70f5a.jpg

МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций должны решаться в пользу людей.Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы."В условиях борьбы с пожарами, в условиях, когда люди теряют имущество, жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу вас исходить всегда из одного. Логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы", - сказал Путин во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

https://ria.ru/20210806/les-1744737712.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, владимир путин, жилье, россия