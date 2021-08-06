https://ria.ru/20210806/putin-1744750351.html

Путин поручил главе Карелии присмотреться к ситуации с пожарами

Путин поручил главе Карелии присмотреться к ситуации с пожарами - РИА Новости, 06.08.2021

Путин поручил главе Карелии присмотреться к ситуации с пожарами

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на необходимость повнимательнее присмотреться к ситуации с лесными пожарами,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:32

2021-08-06T18:32

2021-08-06T18:48

республика карелия

владимир путин

артур парфенчиков

россия

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на необходимость повнимательнее присмотреться к ситуации с лесными пожарами, отметив, что "там дымит еще"."Да, но там, люди оттуда тоже сигнализируют ... Там повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще. Дымит", - сказал Путин на совещании о ситуации с пожарами и паводками в РФ.Региональное министерство природы 3 августа сообщило о том, что все лесные пожары ликвидированы в Карелии, их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210806/les-1744737712.html

республика карелия

россия

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"Дымит еще. Дымит" – Путин о пожарах в Карелии "Присмотритесь, потому что там дымит еще. Ды-мит". Глава Карелии получил от президента недвусмысленый совет. 2021-08-06T18:32 true PT0M30S

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республика карелия, владимир путин, артур парфенчиков, россия