https://ria.ru/20210806/propaganda-1744625304.html

Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе - РИА Новости, 06.08.2021

Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды, где ежеквартально "штампуются" десятки специалистов, сообщил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:09

2021-08-06T10:09

2021-08-06T14:22

безопасность

варшава

таллин

рига

латвия

эстония

польша

сергей шойгу

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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды, где ежеквартально "штампуются" десятки специалистов, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы"."Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", — добавил генерал.По его словам, такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии."И это не единицы, это десятки (людей. — Прим. ред.), которые каждый квартал штампуются", — уточнил глава Минобороны.При этом он отметил, что российское военное ведомство уделяет существенное внимание информационной повестке, напомнив о газете "Красная звезда", телеканале и радио под брендом "Звезда".

https://ria.ru/20210729/voyny-1743495886.html

https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html

варшава

таллин

рига

латвия

эстония

польша

россия

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безопасность, варшава, таллин, рига, латвия, эстония, польша, сергей шойгу, красная звезда, россия