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Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе
Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе - РИА Новости, 06.08.2021
Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе
В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды, где ежеквартально "штампуются" десятки специалистов, сообщил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:09
2021-08-06T14:22
безопасность
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таллин
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сергей шойгу
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды, где ежеквартально "штампуются" десятки специалистов, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы"."Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", — добавил генерал.По его словам, такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии."И это не единицы, это десятки (людей. — Прим. ред.), которые каждый квартал штампуются", — уточнил глава Минобороны.При этом он отметил, что российское военное ведомство уделяет существенное внимание информационной повестке, напомнив о газете "Красная звезда", телеканале и радио под брендом "Звезда".
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безопасность, варшава, таллин, рига, латвия, эстония, польша, сергей шойгу, красная звезда, россия
10:09 06.08.2021 (обновлено: 14:22 06.08.2021)
 
Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

Министр обороны Шойгу: в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры антироссийской пропаганды

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды, где ежеквартально "штампуются" десятки специалистов, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", — рассказал министр на встрече с коллективом предприятия "Красмаш", которое выпускает ракеты "Сармат".

Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы".
"Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", — добавил генерал.
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По его словам, такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии.
"И это не единицы, это десятки (людей. — Прим. ред.), которые каждый квартал штампуются", — уточнил глава Минобороны.
При этом он отметил, что российское военное ведомство уделяет существенное внимание информационной повестке, напомнив о газете "Красная звезда", телеканале и радио под брендом "Звезда".
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БезопасностьВаршаваТаллинРигаЛатвияЭстонияПольшаСергей ШойгуКрасная звездаРоссия
 
 
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