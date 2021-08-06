10:09 06.08.2021 (обновлено: 14:22 06.08.2021)
Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе
Министр обороны Шойгу: в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры антироссийской пропаганды
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. В Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды, где ежеквартально "штампуются" десятки специалистов, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", — рассказал министр на встрече с коллективом предприятия "Красмаш", которое выпускает ракеты "Сармат".
Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы".
"Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", — добавил генерал.
По его словам, такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии.
"И это не единицы, это десятки (людей. — Прим. ред.), которые каждый квартал штампуются", — уточнил глава Минобороны.
При этом он отметил, что российское военное ведомство уделяет существенное внимание информационной повестке, напомнив о газете "Красная звезда", телеканале и радио под брендом "Звезда".