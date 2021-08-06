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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/privivka-1744731440.html
В Минздраве рассказали, сколько россиян отказываются делать вторую прививку
В Минздраве рассказали, сколько россиян отказываются делать вторую прививку - РИА Новости, 06.08.2021
В Минздраве рассказали, сколько россиян отказываются делать вторую прививку
Количество россиян, которые не приходят на получение второй дозы вакцины от коронавируса, крайне незначительное, заявил первый замминистра здравоохранения... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:19
2021-08-06T17:19
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Количество россиян, которые не приходят на получение второй дозы вакцины от коронавируса, крайне незначительное, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас есть статистика, те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное", - сказал Фисенко журналистам.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
17:19 06.08.2021
 
В Минздраве рассказали, сколько россиян отказываются делать вторую прививку

Первый замглавы Минздрава Фисенко: число россиян, которые не делают вторую прививку, незначительное

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Количество россиян, которые не приходят на получение второй дозы вакцины от коронавируса, крайне незначительное, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"У нас есть статистика, те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное", - сказал Фисенко журналистам.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВиктор ФисенкоВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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