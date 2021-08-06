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В Минздраве рассказали, сколько россиян отказываются делать вторую прививку

В Минздраве рассказали, сколько россиян отказываются делать вторую прививку - РИА Новости, 06.08.2021

В Минздраве рассказали, сколько россиян отказываются делать вторую прививку

Количество россиян, которые не приходят на получение второй дозы вакцины от коронавируса, крайне незначительное, заявил первый замминистра здравоохранения... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:19

2021-08-06T17:19

2021-08-06T17:19

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Количество россиян, которые не приходят на получение второй дозы вакцины от коронавируса, крайне незначительное, заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас есть статистика, те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное", - сказал Фисенко журналистам.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"