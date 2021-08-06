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В Приамурье во время паводка спасли несколько обессиленных собак

В Приамурье во время паводка спасли несколько обессиленных собак - РИА Новости, 06.08.2021

В Приамурье во время паводка спасли несколько обессиленных собак

Сотрудники МЧС спасли несколько собак во время паводка в одном из поселков городского округа Белогорск в Амурской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:22

2021-08-06T08:22

2021-08-06T12:01

хорошие новости

происшествия

белогорск

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли несколько собак во время паводка в одном из поселков городского округа Белогорск в Амурской области, сообщает региональный главк МЧС.В поселке Остров Старица затоплены дома, спасатели передвигаются на лодках, эвакуируя людей и животных, в том числе крупный рогатый скот."Собирают собак, оставленных на подворьях, и вывозят их на сушу. Спасатели обнаружили несколько обессиленных животных, плывущих по воде, на лодках доставили их к берегу и накормили", — говорится в сообщении.По данным Амурского ЦГМС, за сутки вода в реке Томь (приток Зеи, на котором расположен Белогорск) поднялась на 1,11 метра, до отметки 521 сантиметр. Это выше как уровня опасного гидрологического явления (400 сантиметров), так и исторического максимума, зарегистрированного в 2019 году (444 сантиметра). При этом 7 и 8 августа ожидается дальнейший подъем уровня воды.Спасатели развернули в школе № 5 Белогорска пункт временного размещения для эвакуированных и подготовили еще четыре.

https://ria.ru/20210713/sobaka-1741120790.html

https://ria.ru/20210606/sobaki-1735871371.html

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происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия