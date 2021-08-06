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Хорошие новости
https://ria.ru/20210806/priamure-1744614490.html
В Приамурье во время паводка спасли несколько обессиленных собак
В Приамурье во время паводка спасли несколько обессиленных собак - РИА Новости, 06.08.2021
В Приамурье во время паводка спасли несколько обессиленных собак
Сотрудники МЧС спасли несколько собак во время паводка в одном из поселков городского округа Белогорск в Амурской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:22
2021-08-06T12:01
хорошие новости
происшествия
белогорск
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли несколько собак во время паводка в одном из поселков городского округа Белогорск в Амурской области, сообщает региональный главк МЧС.В поселке Остров Старица затоплены дома, спасатели передвигаются на лодках, эвакуируя людей и животных, в том числе крупный рогатый скот."Собирают собак, оставленных на подворьях, и вывозят их на сушу. Спасатели обнаружили несколько обессиленных животных, плывущих по воде, на лодках доставили их к берегу и накормили", — говорится в сообщении.По данным Амурского ЦГМС, за сутки вода в реке Томь (приток Зеи, на котором расположен Белогорск) поднялась на 1,11 метра, до отметки 521 сантиметр. Это выше как уровня опасного гидрологического явления (400 сантиметров), так и исторического максимума, зарегистрированного в 2019 году (444 сантиметра). При этом 7 и 8 августа ожидается дальнейший подъем уровня воды.Спасатели развернули в школе № 5 Белогорска пункт временного размещения для эвакуированных и подготовили еще четыре.
https://ria.ru/20210713/sobaka-1741120790.html
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происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:22 06.08.2021 (обновлено: 12:01 06.08.2021)
 
В Приамурье во время паводка спасли несколько обессиленных собак

Несколько обессиленных собак спасли из воды в подтопленном поселке в Приамурье

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиСотрудники МЧС эвакуируют людей и животных во время паводка в поселке Остров Старица в Амурской области
Сотрудники МЧС эвакуируют людей и животных во время паводка в поселке Остров Старица в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли несколько собак во время паводка в одном из поселков городского округа Белогорск в Амурской области, сообщает региональный главк МЧС.
В поселке Остров Старица затоплены дома, спасатели передвигаются на лодках, эвакуируя людей и животных, в том числе крупный рогатый скот.
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"Собирают собак, оставленных на подворьях, и вывозят их на сушу. Спасатели обнаружили несколько обессиленных животных, плывущих по воде, на лодках доставили их к берегу и накормили", — говорится в сообщении.
По данным Амурского ЦГМС, за сутки вода в реке Томь (приток Зеи, на котором расположен Белогорск) поднялась на 1,11 метра, до отметки 521 сантиметр. Это выше как уровня опасного гидрологического явления (400 сантиметров), так и исторического максимума, зарегистрированного в 2019 году (444 сантиметра). При этом 7 и 8 августа ожидается дальнейший подъем уровня воды.
Спасатели развернули в школе № 5 Белогорска пункт временного размещения для эвакуированных и подготовили еще четыре.
«Лишенные голоса»: волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордами - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 14:04
"Лишенные голоса": волонтеры спасли собак с замотанными скотчем мордамиВ Ленинградской области во дворе частного дома хозяева держали 6 собак в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, заматывая им морды скотчем, чтобы не лаяли. Кормили и поили животных нерегулярно.
 
Хорошие новостиПроисшествияБелогорскАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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