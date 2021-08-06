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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210806/prazdnik-1744024026.html
Православные чтут память князей Бориса и Глеба - первых русских святых
Православные чтут память князей Бориса и Глеба - первых русских святых - РИА Новости, 06.08.2021
Православные чтут память князей Бориса и Глеба - первых русских святых
День памяти мучеников и страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба наступил у православных. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T00:05
2021-08-06T00:05
религия
справки
владимир
муром
полоцк
религия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. День памяти мучеников и страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба наступил у православных. Борис и Глеб были первыми русскими святыми, канонизованными Русской и Византийской церквами в лике мучеников-страстотерпцев. История, благодаря летописцам, сохранила рассказ о трагических событиях, которые произошли на Руси почти тысячу лет назад.Из сказаний известно, что князья Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были младшими сыновьями крестившего Русь великого князя Владимира Святославовича и христианки болгарского происхождения. Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Борис получил хорошее образование, любил читать Священное Писание и, особенно, жития святых. Глеб разделял стремление брата посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру своего отца.Еще при жизни отца Борис получил в удел Ростов, а Глеб – город Муром, где с 1010 по 1015 год старался распространить христианскую веру среди язычников. Остальные сыновья князя Владимира тоже получили свои наделы: Полоцк достался Изяславу, Новгород – Ярославу, Древлянская земля – Святославу, Волынский Владимир – Всеволоду, Тмутаракань – Мстиславу, Туров – Святополку (усыновленному племяннику).Вскоре после смерти князя Владимира старший его сын Святополк объявил себя великим князем Киевским и, видя в братьях возможных претендентов на отцовский Киевский престол, решил их убить.По приказу Святополка князь Борис был коварно и жестоко убит 6 августа (24 июля по старому стилю) 1015 г. на реке Альте. Его тело тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого.А спустя почти два месяца после убийства Бориса Святополк послал к младшему брату Глебу гонца с ложным известием о болезни уже скончавшегося к тому времени отца. Обман удался, и Глеб с небольшой дружиной поспешил в Киев. Предупреждение брата Ярослава, застигшее его у Смоленска, не остановило князя, который сам был воспитан в правилах христианской веры и не мог предположить злодейства со стороны брата Святополка.Недалеко от Смоленска убийцы настигли ладью Глеба. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла 18 сентября (5 сентября по старому стилю) 1015 г. в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска.В 1019-1020 годах князь Ярослав Мудрый разыскал могилу своего брата Глеба, и тело, оказавшееся нетленным, было перенесено в Вышгород Киевский и погребено в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса.Мощи святых братьев Бориса и Глеба были извлечены из земли и положены в специально построенной часовне. В июле 1026 года был освящен построенный князем Ярославом (Ярославом Мудрым) пятиглавый храм в честь святых мучеников. В последующие годы Вышгородский Борисоглебский храм с мощами святых страстотерпцев стал семейным храмом Ярославичей. Символом их единения стало празднование перенесения мощей Бориса и Глеба 15 мая.
https://ria.ru/20200806/1575423008.html
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справки, владимир, муром, полоцк, религия
00:05 06.08.2021
 

Православные чтут память князей Бориса и Глеба - первых русских святых

© РИА Новости / В. Бабайлов / Перейти в фотобанкРепродукция иконы "Борис и Глеб"
Репродукция иконы Борис и Глеб - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / В. Бабайлов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. День памяти мучеников и страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба наступил у православных.
Борис и Глеб были первыми русскими святыми, канонизованными Русской и Византийской церквами в лике мучеников-страстотерпцев. История, благодаря летописцам, сохранила рассказ о трагических событиях, которые произошли на Руси почти тысячу лет назад.
Из сказаний известно, что князья Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были младшими сыновьями крестившего Русь великого князя Владимира Святославовича и христианки болгарского происхождения. Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Борис получил хорошее образование, любил читать Священное Писание и, особенно, жития святых. Глеб разделял стремление брата посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру своего отца.
Еще при жизни отца Борис получил в удел Ростов, а Глеб – город Муром, где с 1010 по 1015 год старался распространить христианскую веру среди язычников. Остальные сыновья князя Владимира тоже получили свои наделы: Полоцк достался Изяславу, Новгород – Ярославу, Древлянская земля – Святославу, Волынский Владимир – Всеволоду, Тмутаракань – Мстиславу, Туров – Святополку (усыновленному племяннику).
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 08:00Религия
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Вскоре после смерти князя Владимира старший его сын Святополк объявил себя великим князем Киевским и, видя в братьях возможных претендентов на отцовский Киевский престол, решил их убить.
По приказу Святополка князь Борис был коварно и жестоко убит 6 августа (24 июля по старому стилю) 1015 г. на реке Альте. Его тело тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого.
А спустя почти два месяца после убийства Бориса Святополк послал к младшему брату Глебу гонца с ложным известием о болезни уже скончавшегося к тому времени отца. Обман удался, и Глеб с небольшой дружиной поспешил в Киев. Предупреждение брата Ярослава, застигшее его у Смоленска, не остановило князя, который сам был воспитан в правилах христианской веры и не мог предположить злодейства со стороны брата Святополка.
Недалеко от Смоленска убийцы настигли ладью Глеба. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла 18 сентября (5 сентября по старому стилю) 1015 г. в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска.
В 1019-1020 годах князь Ярослав Мудрый разыскал могилу своего брата Глеба, и тело, оказавшееся нетленным, было перенесено в Вышгород Киевский и погребено в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса.
Мощи святых братьев Бориса и Глеба были извлечены из земли и положены в специально построенной часовне. В июле 1026 года был освящен построенный князем Ярославом (Ярославом Мудрым) пятиглавый храм в честь святых мучеников. В последующие годы Вышгородский Борисоглебский храм с мощами святых страстотерпцев стал семейным храмом Ярославичей. Символом их единения стало празднование перенесения мощей Бориса и Глеба 15 мая.
Створки энколпионов (двустворчатый крест) XII-XIII в.н.э. из раскопок с городища Мангуп - РИА Новости, 1920, 23.07.2019
23 июля 2019, 08:00Религия
"Козырь Украине". Где археологам искать мощи первых русских святых
 
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