https://ria.ru/20210806/politsiya-1744621799.html
В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки
В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки - РИА Новости, 06.08.2021
В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки
Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что ранил ножом трех человек в центре Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:39
2021-08-06T09:39
2021-08-06T09:49
происшествия
махачкала
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 авг – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что ранил ножом трех человек в центре Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана.О потасовке в центре Махачкалы, в результате которой в ночь на пятницу трое получили ножевые ранения, ведомство сообщало ранее."Ночью был задержан мужчина, ранивший троих человек на центральной площади Махачкалы. Мотивы его поступка выясняются", – сказал собеседник.
https://ria.ru/20210802/draka-1744031091.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан
09:39 06.08.2021 (обновлено: 09:49 06.08.2021)
В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в ранении трех человек во время драки в центре Махачкалы