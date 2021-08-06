https://ria.ru/20210806/politsiya-1744621799.html

В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки

В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки - РИА Новости, 06.08.2021

В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что ранил ножом трех человек в центре Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:39

2021-08-06T09:39

2021-08-06T09:49

происшествия

махачкала

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 авг – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что ранил ножом трех человек в центре Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана.О потасовке в центре Махачкалы, в результате которой в ночь на пятницу трое получили ножевые ранения, ведомство сообщало ранее."Ночью был задержан мужчина, ранивший троих человек на центральной площади Махачкалы. Мотивы его поступка выясняются", – сказал собеседник.

https://ria.ru/20210802/draka-1744031091.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан