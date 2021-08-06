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СК опубликовал видео с места побега из ИВС в Подмосковье

СК опубликовал видео с места побега из ИВС в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021

СК опубликовал видео с места побега из ИВС в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места побега пятерых человек из изолятора временного содержания в Подмосковье. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:55

2021-08-06T12:55

2021-08-06T13:37

происшествия

молдавия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места побега пятерых человек из изолятора временного содержания в Подмосковье.На кадрах можно видеть камеру, из которой бежали заключенные, посреди нее стол с нардами. Сотрудник СК осматривает помещения.О побеге из ИВС в Истре стало известно сегодня утром. Как заявили в подмосковном главке СК, подсудимые смогли открутить замки дверей, предположительно с помощью гаечного ключа. Против сотрудников ИВС возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.Вся пятеро беглецов — уроженцы Молдавии, один из них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Остальные — Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Их обвиняют в кражах.Маругова, владельца нескольких колбасных заводов, застрелили из арбалета в его собственной бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщине удалось выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.Мавриди задержали в тот же день. При обыске у него в квартире полицейские обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Это оказался известный в прошлом московский адвокат. Позже Мавриди обвинили и в афере с квартирами.

молдавия

московская область (подмосковье)

россия

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Следственные действия в истринском ИВС Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Истре, приведшего к побегу 5 человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, 6 августа 2021 года из ИВС ОМВД России по г. Истра совершили побег из-под стражи 5 человек. Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. 2021-08-06T12:55 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, молдавия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре