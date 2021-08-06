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Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье

Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021

Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье

Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истре сбежали пять человек, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:36

2021-08-06T08:36

2021-08-06T14:59

происшествия

истра

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истре сбежали пять человек, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.Это произошло около четырех утра, уточнила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. По ее словам, сбежавшим удалось открутить замки дверей "с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС" — скорее всего, гаечного ключа.Врадий подтвердила также, что один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подмосковная прокуратура начала проверку. На место происшествия прибыл городской прокурор Истры Михаил Рузляев, туда же направилась комиссия областного главка МВД.Владелец нескольких колбасных заводов Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября прошлого года. Его застрелили из арбалета в его собственной бане в Истре. По данным следствия, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с женой и стали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре задержали одного из подозреваемых — уроженца Средней Азии Александра Мавриди. При обыске в его квартире полицейские обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили еще и в мошенничестве с квартирами одиноких пенсионеров в Москве и области. На видео — Мавриди, подозреваемый в убийстве Маругова.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744626501.html

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дерзкий побег: из изолятора в Подмосковье сбежали заключенные Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали пять человек. Один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже. 2021-08-06T08:36 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре