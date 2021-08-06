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Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье
Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021
Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье
Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истре сбежали пять человек, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:36
2021-08-06T14:59
происшествия
истра
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истре сбежали пять человек, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.Это произошло около четырех утра, уточнила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. По ее словам, сбежавшим удалось открутить замки дверей "с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС" — скорее всего, гаечного ключа.Врадий подтвердила также, что один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подмосковная прокуратура начала проверку. На место происшествия прибыл городской прокурор Истры Михаил Рузляев, туда же направилась комиссия областного главка МВД.Владелец нескольких колбасных заводов Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября прошлого года. Его застрелили из арбалета в его собственной бане в Истре. По данным следствия, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с женой и стали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре задержали одного из подозреваемых — уроженца Средней Азии Александра Мавриди. При обыске в его квартире полицейские обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили еще и в мошенничестве с квартирами одиноких пенсионеров в Москве и области. На видео — Мавриди, подозреваемый в убийстве Маругова.
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744626501.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дерзкий побег: из изолятора в Подмосковье сбежали заключенные
Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали пять человек. Один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.
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происшествия, истра, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
08:36 06.08.2021 (обновлено: 14:59 06.08.2021)
 
Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье

Пять человек совершили побег из изолятора временного содержания в Истре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истре сбежали пять человек, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
Это произошло около четырех утра, уточнила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. По ее словам, сбежавшим удалось открутить замки дверей "с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС" — скорее всего, гаечного ключа.
Кадр видео побега из ИВС города Истры, опубликованного IZ.ru
10:16
Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье
Врадий подтвердила также, что один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подмосковная прокуратура начала проверку. На место происшествия прибыл городской прокурор Истры Михаил Рузляев, туда же направилась комиссия областного главка МВД.
Владелец нескольких колбасных заводов Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября прошлого года. Его застрелили из арбалета в его собственной бане в Истре. По данным следствия, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с женой и стали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
Вскоре задержали одного из подозреваемых — уроженца Средней Азии Александра Мавриди. При обыске в его квартире полицейские обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили еще и в мошенничестве с квартирами одиноких пенсионеров в Москве и области.
На видео — Мавриди, подозреваемый в убийстве Маругова.
 
ПроисшествияИстраВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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