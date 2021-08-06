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Чернышенко рассказал о программах переобучения в вузах
Чернышенко рассказал о программах переобучения в вузах - РИА Новости, 06.08.2021
Чернышенко рассказал о программах переобучения в вузах
Программы переобучения россиян организованы на базе 85 вузов, ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность, заявил журналистам... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:43
2021-08-06T09:45
общество
образование - общество
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Программы переобучения россиян организованы на базе 85 вузов, ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко."На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян. Ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность", - рассказал он.Вице-премьер уточнил, что желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн формате, а практические занятия — в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. По его словам, такой гибридный формат создаёт комфортные условия при получении новой специальности. Также после окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве.Как уточнили в аппарате вице-премьера, осенью переобучение или профессиональную переподготовку в вузах, которая длится 1-3 месяца, начнут уже 56 тысяч человек. С 2022 года ежегодно переобучение будут проходить не менее 115 тысяч человек.Вице-премьер добавил, что для желающих пройти переобучение предложены программы в сфере информационных технологий, например, тестирование программного обеспечения, основы баз данных, проджект-менеджер в IT. Готовятся программы в сфере маркетинга, такие как подготовка контент-менеджеров и стори-мейкеров.Наибольшей популярностью пользуется программа "Таргетолог" и "SMM-специалист" - на нее подано более 6,7 тысячи заявок. В основном это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и женщины с детьми дошкольного возраста. При этом потребность в таких специалистах высокая: только в Татарстане она составляет 800 человек.Также в топ-5 востребованных программ подготовки вошли: фитнес-тренер, специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплесах, кадровое администрирование, а также графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции.Пройти бесплатное переобучение могут люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также неработающие мамы с детьми-дошкольниками.Присоединиться к проекту также могут работодатели, которые планируют переобучение своих сотрудников или набирают штат под новые задачи. "Содействие занятости" предлагает несколько форматов участия для корпоративных партнеров: совместная разработка образовательных программ под задачи заказчика, полная подготовка необходимых заказчику специалистов, направление ищущих работу граждан к конкретному работодателю.Проект "Содействие занятости" реализуется при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской федерации, министерства науки и высшего образования Российской федерации, министерства просвещения Российской федерации.
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общество, образование - общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, кем стать
09:43 06.08.2021 (обновлено: 09:45 06.08.2021)
 
Чернышенко рассказал о программах переобучения в вузах

Вице-премьер Чернышенко: программы переобучения организованы на базе 85 вузов

© Depositphotos / GeorgeRudyСтудент с ноутбуком в библиотеке
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / GeorgeRudy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Программы переобучения россиян организованы на базе 85 вузов, ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"На базе 85 вузов организованы программы переобучения для россиян. Ежегодно более 100 тысяч человек смогут получить новую специальность", - рассказал он.
Вице-премьер уточнил, что желающие сменить профессию могут выбрать регион, направление обучения и вуз. Теоретическая часть проходит в онлайн формате, а практические занятия — в вузах того региона, в котором проживает обучающийся. По его словам, такой гибридный формат создаёт комфортные условия при получении новой специальности. Также после окончания программы каждому будет оказана помощь в трудоустройстве.
Как уточнили в аппарате вице-премьера, осенью переобучение или профессиональную переподготовку в вузах, которая длится 1-3 месяца, начнут уже 56 тысяч человек. С 2022 года ежегодно переобучение будут проходить не менее 115 тысяч человек.
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Вице-премьер добавил, что для желающих пройти переобучение предложены программы в сфере информационных технологий, например, тестирование программного обеспечения, основы баз данных, проджект-менеджер в IT. Готовятся программы в сфере маркетинга, такие как подготовка контент-менеджеров и стори-мейкеров.
Наибольшей популярностью пользуется программа "Таргетолог" и "SMM-специалист" - на нее подано более 6,7 тысячи заявок. В основном это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и женщины с детьми дошкольного возраста. При этом потребность в таких специалистах высокая: только в Татарстане она составляет 800 человек.
Также в топ-5 востребованных программ подготовки вошли: фитнес-тренер, специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплесах, кадровое администрирование, а также графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции.
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Присоединиться к проекту также могут работодатели, которые планируют переобучение своих сотрудников или набирают штат под новые задачи. "Содействие занятости" предлагает несколько форматов участия для корпоративных партнеров: совместная разработка образовательных программ под задачи заказчика, полная подготовка необходимых заказчику специалистов, направление ищущих работу граждан к конкретному работодателю.
Проект "Содействие занятости" реализуется при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской федерации, министерства науки и высшего образования Российской федерации, министерства просвещения Российской федерации.
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