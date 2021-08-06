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Губернатор Амурской области сообщил об угрозе второй волны паводка
Губернатор Амурской области сообщил об угрозе второй волны паводка - РИА Новости, 06.08.2021
Губернатор Амурской области сообщил об угрозе второй волны паводка
Прогноз по второй волне паводка в Амурской области пока тяжелый, до 4 тысяч домовладений могут быть подтоплены, заявил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:57
2021-08-06T18:57
2021-08-06T18:59
происшествия
амурская область
магнитогорск
владимир путин
василий орлов (губернатор)
россия
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Прогноз по второй волне паводка в Амурской области пока тяжелый, до 4 тысяч домовладений могут быть подтоплены, заявил губернатор региона Василий Орлов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."Уверен, что мы справимся и со второй волной (паводка - ред.), но вместе с тем, все будет зависеть от погоды. Прогноз пока тяжелый, мы видим, до 4 тысяч домовладений может быть подтоплено", - сказал Орлов на совещании.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/putin-1744562622.html
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происшествия, амурская область, магнитогорск, владимир путин, василий орлов (губернатор), россия
18:57 06.08.2021 (обновлено: 18:59 06.08.2021)
Губернатор Амурской области сообщил об угрозе второй волны паводка
Глава Амурской области Орлов: до четырех тысяч домовладений могут быть подтоплены из-за паводка