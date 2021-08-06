https://ria.ru/20210806/ograblenie-1744665955.html

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении блокадника

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении блокадника - РИА Новости, 06.08.2021

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении блокадника

Мужчина, подозреваемый в совершении грабежа в отношении жителя блокадного Ленинграда, у которого он похитил 500 тысяч рублей, задержан в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:05

2021-08-06T13:05

2021-08-06T13:05

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

ленинград

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в совершении грабежа в отношении жителя блокадного Ленинграда, у которого он похитил 500 тысяч рублей, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа в отношении жителя блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). По данным следствия, инцидент произошел 4 августа в парадной дома 6, корпус 2 по улице Черкасова. Неизвестный похитил у пенсионера матерчатую сумку, в которой находились 500 тысяч рублей.Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

https://ria.ru/20210406/ograblenie-1727084230.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ленинград, россия