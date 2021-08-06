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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении блокадника
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении блокадника - РИА Новости, 06.08.2021
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении блокадника
Мужчина, подозреваемый в совершении грабежа в отношении жителя блокадного Ленинграда, у которого он похитил 500 тысяч рублей, задержан в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:05
2021-08-06T13:05
2021-08-06T13:05
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
ленинград
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в совершении грабежа в отношении жителя блокадного Ленинграда, у которого он похитил 500 тысяч рублей, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа в отношении жителя блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). По данным следствия, инцидент произошел 4 августа в парадной дома 6, корпус 2 по улице Черкасова. Неизвестный похитил у пенсионера матерчатую сумку, в которой находились 500 тысяч рублей.Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
https://ria.ru/20210406/ograblenie-1727084230.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ленинград, россия
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении блокадника
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже 500 тысяч рублей у блокадника