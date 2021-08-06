https://ria.ru/20210806/nagrada-1744759481.html

МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре

МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре - РИА Новости, 06.08.2021

МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре

МВД объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет задержать сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:20

2021-08-06T19:20

2021-08-06T22:58

происшествия

россия

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МВД объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет задержать сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди.Мужчину обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мавриди, позвонить по телефонам:Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.О побеге стало известно сегодня утром. Пятеро заключенных смогли открутить замки дверей камеры, предположительно, гаечным ключом.Все они уроженцы Молдавии: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану.Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.По словам источников РИА Новости в правоохранительных органах, беглецы, скорее всего, не вооружены, вероятно, у них есть сообщники на свободе.В ГУ МВД по Московской области заявили, что на дорогах и в местах возможного появления разыскиваемых установили дополнительные посты и заслоны.Владельца нескольких колбасных заводов Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги.Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд приехал, Маругов был уже мертв.Вскоре задержали одного из подозреваемых — Мавриди. При обыске в его квартире нашли прикованного наручниками к кровати московского адвоката. Мавриди после этого заподозрили в мошенничестве с квартирами одиноких людей в Москве и области.

https://ria.ru/20210806/istra-1744729168.html

https://ria.ru/20210806/zaderzhanie-1744708239.html

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html

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происшествия, россия, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди