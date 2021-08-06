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МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре
МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре - РИА Новости, 06.08.2021
МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре
МВД объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет задержать сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:20
2021-08-06T22:58
происшествия
россия
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МВД объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет задержать сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди.Мужчину обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мавриди, позвонить по телефонам:Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.О побеге стало известно сегодня утром. Пятеро заключенных смогли открутить замки дверей камеры, предположительно, гаечным ключом.Все они уроженцы Молдавии: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану.Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.По словам источников РИА Новости в правоохранительных органах, беглецы, скорее всего, не вооружены, вероятно, у них есть сообщники на свободе.В ГУ МВД по Московской области заявили, что на дорогах и в местах возможного появления разыскиваемых установили дополнительные посты и заслоны.Владельца нескольких колбасных заводов Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги.Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд приехал, Маругов был уже мертв.Вскоре задержали одного из подозреваемых — Мавриди. При обыске в его квартире нашли прикованного наручниками к кровати московского адвоката. Мавриди после этого заподозрили в мошенничестве с квартирами одиноких людей в Москве и области.
https://ria.ru/20210806/istra-1744729168.html
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происшествия, россия, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
19:20 06.08.2021 (обновлено: 22:58 06.08.2021)
 
МВД пообещало миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре

МВД объявило награду в миллион рублей за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди

© Фото : СК РФСбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. МВД объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет задержать сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди.
Мужчину обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мавриди, позвонить по телефонам:
  • 02
  • +7 (495) 994-50-64
  • +7 (495) 609-77-06
Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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О побеге стало известно сегодня утром. Пятеро заключенных смогли открутить замки дверей камеры, предположительно, гаечным ключом.
Все они уроженцы Молдавии: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану.
Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.
По словам источников РИА Новости в правоохранительных органах, беглецы, скорее всего, не вооружены, вероятно, у них есть сообщники на свободе.
В ГУ МВД по Московской области заявили, что на дорогах и в местах возможного появления разыскиваемых установили дополнительные посты и заслоны.
Следственные действия в истринском ИВС
Вчера, 15:47
В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных
Владельца нескольких колбасных заводов Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги.
Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд приехал, Маругов был уже мертв.
Вскоре задержали одного из подозреваемых — Мавриди. При обыске в его квартире нашли прикованного наручниками к кровати московского адвоката. Мавриди после этого заподозрили в мошенничестве с квартирами одиноких людей в Москве и области.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 13:52
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ПроисшествияРоссияПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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