https://ria.ru/20210806/les-1744744702.html
Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень
Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень - РИА Новости, 06.08.2021
Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:11
2021-08-06T18:11
2021-08-06T18:41
общество
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень."На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо … вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20210806/les-1744737712.html
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общество, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия
18:11 06.08.2021 (обновлено: 18:41 06.08.2021)
Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень
Глава МЧС Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень