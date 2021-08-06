https://ria.ru/20210806/les-1744744702.html

Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень - РИА Новости, 06.08.2021

Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:11

2021-08-06T18:11

2021-08-06T18:41

общество

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень."На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо … вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210806/les-1744737712.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия