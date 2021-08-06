https://ria.ru/20210806/lenoblast-1744631648.html

Ленобласть выделит 900 миллионов рублей на достройку проблемных объектов

Ленобласть выделит 900 миллионов рублей на достройку проблемных объектов - РИА Новости, 06.08.2021

Ленобласть выделит 900 миллионов рублей на достройку проблемных объектов

Власти Ленинградской области направят 900 миллионов рублей на достройку проблемных жилых домов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:41

2021-08-06T10:41

2021-08-06T10:41

ленинградская область

ленинградская область

жилье

фонд защиты прав дольщиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Власти Ленинградской области направят 900 миллионов рублей на достройку проблемных жилых домов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, власти Ленинградской области подписали дополнительное соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков."Ленинградская область подписала очередное дополнительное соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков. Соглашение добавляет еще 900 миллионов рублей из бюджета региона — область выделяет средства на те жилые комплексы, по которым наблюдательный совет Фонда принял решения о достройке по гарантийным письмам в начале этого года", — рассказал собеседник агентства.В обладминистрации добавили, что общая сумма по условиям нового дополнительного соглашения — 4,5 миллиарда рублей.Там напомнили, что по состоянию на июнь 2021 году в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) включены 67 застройщиков ― 247 проблемных домов, где квартиры купили 22,9 тысячи человек. С 2019 по 2023 годы в областном бюджете уже было предусмотрено выделение 3,6 миллиарда рублей для восстановления прав граждан через механизмы Фонда. Согласно поправкам в бюджет 2021–2023 годов, выделяется еще 3,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, жилье, фонд защиты прав дольщиков