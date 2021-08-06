https://ria.ru/20210806/kosmos-1744605106.html
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы - РИА Новости, 06.08.2021
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
Компания Virgin Galactic начинает продажу билетов "космическим туристам", цена одного места стартует с 450 тысяч долларов. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T03:53
2021-08-06T03:53
2021-08-06T10:19
хочу стать космонавтом
ричард брэнсон
космос - риа наука
virgin galactic
новости - туризм
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания Virgin Galactic начинает продажу билетов "космическим туристам", цена одного места стартует с 450 тысяч долларов.В заявлении компании говорится о трех вариантах для потребителей на "частном рынке астронавтики": помимо одного места компания предлагает "семейный пакет" или возможность полного выкупа рейса.Следующий полет космического корабля Unity запланирован на конец сентября, эта миссия оплачена итальянскими ВВС.Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
https://ria.ru/20210715/kosmos-1741312189.html
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ричард брэнсон, космос - риа наука, virgin galactic, новости - туризм
03:53 06.08.2021 (обновлено: 10:19 06.08.2021)
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы, цена стартует с 450 тысяч долларов