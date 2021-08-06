Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210806/kosmos-1744605106.html
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы - РИА Новости, 06.08.2021
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
Компания Virgin Galactic начинает продажу билетов "космическим туристам", цена одного места стартует с 450 тысяч долларов. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T03:53
2021-08-06T10:19
хочу стать космонавтом
ричард брэнсон
космос - риа наука
virgin galactic
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899474_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_4545b2658cdcc5bad50991a4102b4b9e.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания Virgin Galactic начинает продажу билетов "космическим туристам", цена одного места стартует с 450 тысяч долларов.В заявлении компании говорится о трех вариантах для потребителей на "частном рынке астронавтики": помимо одного места компания предлагает "семейный пакет" или возможность полного выкупа рейса.Следующий полет космического корабля Unity запланирован на конец сентября, эта миссия оплачена итальянскими ВВС.Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
https://ria.ru/20210715/kosmos-1741312189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899474_243:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_29a4af6579cad3e5b9a108d3f0a5c054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ричард брэнсон, космос - риа наука, virgin galactic, новости - туризм
03:53 06.08.2021 (обновлено: 10:19 06.08.2021)
 
Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы

Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы, цена стартует с 450 тысяч долларов

© REUTERS / Virgin GalacticСтарт космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту
Старт космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© REUTERS / Virgin Galactic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания Virgin Galactic начинает продажу билетов "космическим туристам", цена одного места стартует с 450 тысяч долларов.
В заявлении компании говорится о трех вариантах для потребителей на "частном рынке астронавтики": помимо одного места компания предлагает "семейный пакет" или возможность полного выкупа рейса.
Следующий полет космического корабля Unity запланирован на конец сентября, эта миссия оплачена итальянскими ВВС.
Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 01:36Хочу стать космонавтом
Virgin Galactic разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос
 
Хочу стать космонавтомРичард БрэнсонКосмос - РИА НаукаVirgin GalacticНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными 7 месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Лента новостейМолния