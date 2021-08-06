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Спасенных на Памире российских альпинистов доставили в Душанбе
Спасенных на Памире российских альпинистов доставили в Душанбе - РИА Новости, 06.08.2021
Спасенных на Памире российских альпинистов доставили в Душанбе
Вертолет с шестью российскими альпинистами, спасенными в горах Памира, и четырьмя членами Совета по развитию туризма Таджикистана приземлился в душанбинском... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:22
2021-08-06T12:55
таджикистан
ми-8
александр маслов
россия
новости - туризм
туризм
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ДУШАНБЕ, 6 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Вертолет с шестью российскими альпинистами, спасенными в горах Памира, и четырьмя членами Совета по развитию туризма Таджикистана приземлился в душанбинском аэропорту, сообщил РИА Новости глава Совета Давлат Хабибов.Ранее РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе сообщили, что российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы альпинистов из РФ в горах Памира. На поиски альпинистов утром 4 августа отправился вертолет МИ-8 погранслужбы Таджикистана, но, скинув спасателям нужное оборудование для поисков и развернувшись, вертолет внезапно упал. Стало известно, что четверо пассажиров получили различные ранения, пилот воздушного судна Сергей Тютин погиб.Хабибов находился в этом вертолете, при крушении он получил легкие травмы."Мы сами за два дня спустились с места крушения вертолета и с нами шесть российских альпинистов, на поиски которых мы вылетели 4 августа, травмы были не очень серьезными", - сказал он.По его словам, туристы сначала долетели до поселка Ванч, откуда стартовала группа российских альпинистов, затем вертолетом погранслужбы Таджикистана были доставлены в Душанбе."Поиски тела погибшего альпиниста Александра Маслова продолжаются", - добавил он.
https://ria.ru/20210804/alpinist-1744298736.html
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таджикистан, ми-8, александр маслов, россия, новости - туризм, туризм
12:22 06.08.2021 (обновлено: 12:55 06.08.2021)
 
Спасенных на Памире российских альпинистов доставили в Душанбе

Шесть российских альпинистов, спасенных в горах Памира, доставили в аэропорт Душанбе

CC0 / FYA / Горы в Таджикистане
Горы в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
CC0 / FYA /
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ДУШАНБЕ, 6 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Вертолет с шестью российскими альпинистами, спасенными в горах Памира, и четырьмя членами Совета по развитию туризма Таджикистана приземлился в душанбинском аэропорту, сообщил РИА Новости глава Совета Давлат Хабибов.
Ранее РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе сообщили, что российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы альпинистов из РФ в горах Памира. На поиски альпинистов утром 4 августа отправился вертолет МИ-8 погранслужбы Таджикистана, но, скинув спасателям нужное оборудование для поисков и развернувшись, вертолет внезапно упал. Стало известно, что четверо пассажиров получили различные ранения, пилот воздушного судна Сергей Тютин погиб.
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Хабибов находился в этом вертолете, при крушении он получил легкие травмы.
"Мы сами за два дня спустились с места крушения вертолета и с нами шесть российских альпинистов, на поиски которых мы вылетели 4 августа, травмы были не очень серьезными", - сказал он.
По его словам, туристы сначала долетели до поселка Ванч, откуда стартовала группа российских альпинистов, затем вертолетом погранслужбы Таджикистана были доставлены в Душанбе.
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ТаджикистанМи-8Александр МасловРоссияНовости - ТуризмТуризм
 
 
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