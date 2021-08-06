https://ria.ru/20210806/gory-1744655267.html

Спасенных на Памире российских альпинистов доставили в Душанбе

Спасенных на Памире российских альпинистов доставили в Душанбе - РИА Новости, 06.08.2021

Спасенных на Памире российских альпинистов доставили в Душанбе

Вертолет с шестью российскими альпинистами, спасенными в горах Памира, и четырьмя членами Совета по развитию туризма Таджикистана приземлился в душанбинском... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:22

2021-08-06T12:22

2021-08-06T12:55

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ми-8

александр маслов

россия

новости - туризм

туризм

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ДУШАНБЕ, 6 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Вертолет с шестью российскими альпинистами, спасенными в горах Памира, и четырьмя членами Совета по развитию туризма Таджикистана приземлился в душанбинском аэропорту, сообщил РИА Новости глава Совета Давлат Хабибов.Ранее РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе сообщили, что российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы альпинистов из РФ в горах Памира. На поиски альпинистов утром 4 августа отправился вертолет МИ-8 погранслужбы Таджикистана, но, скинув спасателям нужное оборудование для поисков и развернувшись, вертолет внезапно упал. Стало известно, что четверо пассажиров получили различные ранения, пилот воздушного судна Сергей Тютин погиб.Хабибов находился в этом вертолете, при крушении он получил легкие травмы."Мы сами за два дня спустились с места крушения вертолета и с нами шесть российских альпинистов, на поиски которых мы вылетели 4 августа, травмы были не очень серьезными", - сказал он.По его словам, туристы сначала долетели до поселка Ванч, откуда стартовала группа российских альпинистов, затем вертолетом погранслужбы Таджикистана были доставлены в Душанбе."Поиски тела погибшего альпиниста Александра Маслова продолжаются", - добавил он.

https://ria.ru/20210804/alpinist-1744298736.html

https://ria.ru/20210616/ekstrim-1737186013.html

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таджикистан, ми-8, александр маслов, россия, новости - туризм, туризм