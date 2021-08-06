https://ria.ru/20210806/gaz-1744674641.html

В Совфеде пообещали вернуть россиянам затраты на газификацию

В Совфеде пообещали вернуть россиянам затраты на газификацию - РИА Новости, 06.08.2021

В Совфеде пообещали вернуть россиянам затраты на газификацию

Жители России, которые платно подключили газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации, сообщил первый... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:45

2021-08-06T13:45

2021-08-06T13:45

экономика

природный газ

ростовская область

владимир путин

андрей турчак

совет федерации рф

газпром

жкх

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Жители России, которые платно подключили газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации, сообщил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.В пятницу в хуторе Сухой Ростовской области состоялась торжественная церемония начала подачи газа."Программа (о бесплатном доведении газа до участков) была анонсирована президентом 21 апреля... Прошло около двух месяцев пока все необходимые документы были подписаны, сама программа утверждена", - сказал Турчак.За это время, по его словам, многие граждане продолжали подключение газа и вынуждены были за это платить.Президент Владимир Путин подписал закон 11 июня о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах – крупная региональная компания.

https://ria.ru/20210726/gazifikatsiya-1742931854.html

https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740322977.html

ростовская область

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экономика, природный газ, ростовская область, владимир путин, андрей турчак, совет федерации рф, газпром, жкх, россия