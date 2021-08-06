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В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"

В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге" - РИА Новости, 06.08.2021

В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"

В Хабаровске 6–7 сентября состоится международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", посвящённый... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:00

2021-08-06T15:00

2021-08-06T15:00

общество

история

хабаровский край

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

форум

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Хабаровске 6–7 сентября состоится международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", посвящённый сохранению исторической правды о дальневосточной Победе Красной армии во Второй мировой войне. Его организаторами выступают более 30 ведомств и организаций, включая РИА Новости.Форум проводится при участии правительства Хабаровского края и при поддержке Фонда президентских грантов.В рамках работы форума впервые будут представлены рассекреченные архивные документы Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел РФ о Хабаровском процессе, а также малоизвестные документы Архива внешней политики МИД России, Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.В форуме примут участие видные ученые, журналисты, общественники и представители федеральных и региональных ведомств.Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25–30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

https://ria.ru/20210728/taran-1743148768.html

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хабаровский край

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, история, хабаровский край, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), форум, фонд президентских грантов, россия