https://ria.ru/20210806/dynya-1744604287.html
Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню - РИА Новости, 06.08.2021
Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
Спелую и вкусную дыню можно купить не только в конце лета, а есть ее лучше в первой половине дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T03:13
2021-08-06T03:13
2021-08-06T08:10
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спелую и вкусную дыню можно купить не только в конце лета, а есть ее лучше в первой половине дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии, но если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. На поверхности должны быть четко проявлены сеточка или полосы - если их наличие характерно для данного вида. По звуку шлепка или щелчка дыни обычно не выбирают, но это допустимо для сортов с толстой кожицей: у спелой дыни звук должен быть глухим."В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня – например, на второй завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200–300 граммов за один прием", - сообщили в пресс-службе. Злоупотреблять дыней не стоит: она богата клетчаткой, которая в избыточном количестве может обладать слабительным эффектом.Как хранитьДля долгого хранения лучше выбирать немного неспелые плоды, с твердой коркой без повреждений. Идеальные условия - в темном и прохладном помещении, на мягкой поверхности. В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели, но держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов - чтобы не ускорить процесс созревания.Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике. Если отдельные кусочки поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой, они могут не портиться до трех суток."Ломтики дыни можно заморозить – в таком виде мякоть может храниться до года при температуре минус 18 градусов", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210805/nitraty-1744427753.html
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общество, москва, роскачество, россия
03:13 06.08.2021 (обновлено: 08:10 06.08.2021)
Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
Роскачество рассказало, как правильно выбрать дыню и в какое время суток ее лучше есть
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Спелую и вкусную дыню можно купить не только в конце лета, а есть ее лучше в первой половине дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества
.
"В целом спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта дынь, которые почти или совсем не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у перезрелого плода часто появляется характерный "винный" запах", - сообщили в пресс-службе.
Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии, но если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. На поверхности должны быть четко проявлены сеточка или полосы - если их наличие характерно для данного вида. По звуку шлепка или щелчка дыни обычно не выбирают, но это допустимо для сортов с толстой кожицей: у спелой дыни звук должен быть глухим.
"В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня – например, на второй завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200–300 граммов за один прием", - сообщили в пресс-службе. Злоупотреблять дыней не стоит: она богата клетчаткой, которая в избыточном количестве может обладать слабительным эффектом.
Как хранить
Для долгого хранения лучше выбирать немного неспелые плоды, с твердой коркой без повреждений. Идеальные условия - в темном и прохладном помещении, на мягкой поверхности. В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели, но держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов - чтобы не ускорить процесс созревания.
Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике. Если отдельные кусочки поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой, они могут не портиться до трех суток.
"Ломтики дыни можно заморозить – в таком виде мякоть может храниться до года при температуре минус 18 градусов", - добавили в пресс-службе.