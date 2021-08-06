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Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню

Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню - РИА Новости, 06.08.2021

Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню

Спелую и вкусную дыню можно купить не только в конце лета, а есть ее лучше в первой половине дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T03:13

2021-08-06T03:13

2021-08-06T08:10

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спелую и вкусную дыню можно купить не только в конце лета, а есть ее лучше в первой половине дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии, но если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. На поверхности должны быть четко проявлены сеточка или полосы - если их наличие характерно для данного вида. По звуку шлепка или щелчка дыни обычно не выбирают, но это допустимо для сортов с толстой кожицей: у спелой дыни звук должен быть глухим."В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня – например, на второй завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200–300 граммов за один прием", - сообщили в пресс-службе. Злоупотреблять дыней не стоит: она богата клетчаткой, которая в избыточном количестве может обладать слабительным эффектом.Как хранитьДля долгого хранения лучше выбирать немного неспелые плоды, с твердой коркой без повреждений. Идеальные условия - в темном и прохладном помещении, на мягкой поверхности. В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели, но держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов - чтобы не ускорить процесс созревания.Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике. Если отдельные кусочки поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой, они могут не портиться до трех суток."Ломтики дыни можно заморозить – в таком виде мякоть может храниться до года при температуре минус 18 градусов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210805/nitraty-1744427753.html

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общество, москва, роскачество, россия