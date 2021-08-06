https://ria.ru/20210806/deputat-1744722512.html

В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации

В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации - РИА Новости, 06.08.2021

В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации

Кандидат в депутаты заксобрания Красноярского края Дмитрий Полушин заявил, что на него напал и избил соперник по избирательному округу Александр Шадрин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:48

2021-08-06T16:48

2021-08-06T17:02

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КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в депутаты заксобрания Красноярского края Дмитрий Полушин заявил, что на него напал и избил соперник по избирательному округу Александр Шадрин.Полушин на своей странице в соцсети Facebook разместил видео, где рассказал о нападении: "Вот так закончилась моя регистрация в кандидаты в депутаты. Я направлялся к выходу, человек... набросился на меня с оскорблениями вместе со своей помощницей, началась перепалка, и этот человек ударил меня несколько раз в лицо... Я вызвал полицию", - рассказывает Полушин, демонстрируя разбитое лицо.Комментарием Щадрина РИА Новости пока не располагает."Об инциденте в здании администрации Октябрьского районаКрасноярска с участием кандидатов в депутаты законодательного собрания края по одномандатному избирательному округу №4 Александра Шадрина и Дмитрия Полушина. Несмотря на то, что конфликт возник, по всей видимости, на почве личных неприязненных отношений между кандидатами в депутаты, и правовую оценку данной ситуации дадут правоохранительные органы, считаем подобные инциденты недопустимыми", - заявил крайизбирком в своем Telegram-канале.Избирком призвал всех участников избирательного процесса "к достойному поведению, цивилизованному урегулированию конфликтных ситуаций и соблюдению общепринятых этических норм и правил".В полиции ситуацию пока не комментируют.Согласно данным на сайте ГАС "Выборы", Полушин выдвинут от красноярского регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые", его основной вид деятельности - главный редактор ООО "Красньюс". Шадрин идет на выборы от партии "Справедливая Россия".Председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов в свою очередь призвал главу регионального ГУМВД взять ситуацию на контроль. "Я, как руководитель краевого регионального отделения Союза журналистов России и член общественного совета при ГУМВД по Красноярскому краю, прошу начальника ГУМВД России по Красноярскому краю Александра Георгиевича Речицкого взять это дело на контроль. Союз журналистов России будет следить за ситуацией" - говорится в обращении Голованова, размещенном на сайте регионального отделения СЖ.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

https://ria.ru/20210805/eisi-1744570031.html

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политика, октябрьский район, красноярский край, справедливая россия, дмитрий голованов, гумвд, россия, происшествия