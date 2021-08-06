16:48 06.08.2021 (обновлено: 17:02 06.08.2021)
В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации
Кандидат в депутаты красноярского заксобрания Полушин обвинил политического соперника в избиении
КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в депутаты заксобрания Красноярского края Дмитрий Полушин заявил, что на него напал и избил соперник по избирательному округу Александр Шадрин.
Полушин на своей странице в соцсети Facebook разместил видео, где рассказал о нападении: "Вот так закончилась моя регистрация в кандидаты в депутаты. Я направлялся к выходу, человек... набросился на меня с оскорблениями вместе со своей помощницей, началась перепалка, и этот человек ударил меня несколько раз в лицо... Я вызвал полицию", - рассказывает Полушин, демонстрируя разбитое лицо.
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Комментарием Щадрина РИА Новости пока не располагает.
"Об инциденте в здании администрации Октябрьского районаКрасноярска с участием кандидатов в депутаты законодательного собрания края по одномандатному избирательному округу №4 Александра Шадрина и Дмитрия Полушина. Несмотря на то, что конфликт возник, по всей видимости, на почве личных неприязненных отношений между кандидатами в депутаты, и правовую оценку данной ситуации дадут правоохранительные органы, считаем подобные инциденты недопустимыми", - заявил крайизбирком в своем Telegram-канале.
Избирком призвал всех участников избирательного процесса "к достойному поведению, цивилизованному урегулированию конфликтных ситуаций и соблюдению общепринятых этических норм и правил".
В полиции ситуацию пока не комментируют.
Согласно данным на сайте ГАС "Выборы", Полушин выдвинут от красноярского регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые", его основной вид деятельности - главный редактор ООО "Красньюс". Шадрин идет на выборы от партии "Справедливая Россия".
Председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов в свою очередь призвал главу регионального ГУМВД взять ситуацию на контроль. "Я, как руководитель краевого регионального отделения Союза журналистов России и член общественного совета при ГУМВД по Красноярскому краю, прошу начальника ГУМВД России по Красноярскому краю Александра Георгиевича Речицкого взять это дело на контроль. Союз журналистов России будет следить за ситуацией" - говорится в обращении Голованова, размещенном на сайте регионального отделения СЖ.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.