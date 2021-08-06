Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/deputat-1744722512.html
В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации
В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации - РИА Новости, 06.08.2021
В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации
Кандидат в депутаты заксобрания Красноярского края Дмитрий Полушин заявил, что на него напал и избил соперник по избирательному округу Александр Шадрин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:48
2021-08-06T17:02
политика
октябрьский район
красноярский край
справедливая россия
дмитрий голованов
гумвд
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/93092/65/930926555_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_cdcb5d8d91edd15fd770f59756175492.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в депутаты заксобрания Красноярского края Дмитрий Полушин заявил, что на него напал и избил соперник по избирательному округу Александр Шадрин.Полушин на своей странице в соцсети Facebook разместил видео, где рассказал о нападении: "Вот так закончилась моя регистрация в кандидаты в депутаты. Я направлялся к выходу, человек... набросился на меня с оскорблениями вместе со своей помощницей, началась перепалка, и этот человек ударил меня несколько раз в лицо... Я вызвал полицию", - рассказывает Полушин, демонстрируя разбитое лицо.Комментарием Щадрина РИА Новости пока не располагает."Об инциденте в здании администрации Октябрьского районаКрасноярска с участием кандидатов в депутаты законодательного собрания края по одномандатному избирательному округу №4 Александра Шадрина и Дмитрия Полушина. Несмотря на то, что конфликт возник, по всей видимости, на почве личных неприязненных отношений между кандидатами в депутаты, и правовую оценку данной ситуации дадут правоохранительные органы, считаем подобные инциденты недопустимыми", - заявил крайизбирком в своем Telegram-канале.Избирком призвал всех участников избирательного процесса "к достойному поведению, цивилизованному урегулированию конфликтных ситуаций и соблюдению общепринятых этических норм и правил".В полиции ситуацию пока не комментируют.Согласно данным на сайте ГАС "Выборы", Полушин выдвинут от красноярского регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые", его основной вид деятельности - главный редактор ООО "Красньюс". Шадрин идет на выборы от партии "Справедливая Россия".Председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов в свою очередь призвал главу регионального ГУМВД взять ситуацию на контроль. "Я, как руководитель краевого регионального отделения Союза журналистов России и член общественного совета при ГУМВД по Красноярскому краю, прошу начальника ГУМВД России по Красноярскому краю Александра Георгиевича Речицкого взять это дело на контроль. Союз журналистов России будет следить за ситуацией" - говорится в обращении Голованова, размещенном на сайте регионального отделения СЖ.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html
https://ria.ru/20210805/eisi-1744570031.html
октябрьский район
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/93092/65/930926555_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6c35affc8634da1767f81cd47c425713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, октябрьский район, красноярский край, справедливая россия, дмитрий голованов, гумвд, россия, происшествия
16:48 06.08.2021 (обновлено: 17:02 06.08.2021)
 
В Красноярске два кандидата в депутаты подрались в здании администрации

Кандидат в депутаты красноярского заксобрания Полушин обвинил политического соперника в избиении

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВиды России. Красноярск
Виды России. Красноярск - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 авг – РИА Новости. Кандидат в депутаты заксобрания Красноярского края Дмитрий Полушин заявил, что на него напал и избил соперник по избирательному округу Александр Шадрин.
Полушин на своей странице в соцсети Facebook разместил видео, где рассказал о нападении: "Вот так закончилась моя регистрация в кандидаты в депутаты. Я направлялся к выходу, человек... набросился на меня с оскорблениями вместе со своей помощницей, началась перепалка, и этот человек ударил меня несколько раз в лицо... Я вызвал полицию", - рассказывает Полушин, демонстрируя разбитое лицо.
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 08:00
Звездный созыв. Кто из знаменитостей рвется в Госдуму
Комментарием Щадрина РИА Новости пока не располагает.
"Об инциденте в здании администрации Октябрьского районаКрасноярска с участием кандидатов в депутаты законодательного собрания края по одномандатному избирательному округу №4 Александра Шадрина и Дмитрия Полушина. Несмотря на то, что конфликт возник, по всей видимости, на почве личных неприязненных отношений между кандидатами в депутаты, и правовую оценку данной ситуации дадут правоохранительные органы, считаем подобные инциденты недопустимыми", - заявил крайизбирком в своем Telegram-канале.
Избирком призвал всех участников избирательного процесса "к достойному поведению, цивилизованному урегулированию конфликтных ситуаций и соблюдению общепринятых этических норм и правил".
В полиции ситуацию пока не комментируют.
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 18:51
Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы 19 сентября
Согласно данным на сайте ГАС "Выборы", Полушин выдвинут от красноярского регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые", его основной вид деятельности - главный редактор ООО "Красньюс". Шадрин идет на выборы от партии "Справедливая Россия".
Председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов в свою очередь призвал главу регионального ГУМВД взять ситуацию на контроль. "Я, как руководитель краевого регионального отделения Союза журналистов России и член общественного совета при ГУМВД по Красноярскому краю, прошу начальника ГУМВД России по Красноярскому краю Александра Георгиевича Речицкого взять это дело на контроль. Союз журналистов России будет следить за ситуацией" - говорится в обращении Голованова, размещенном на сайте регионального отделения СЖ.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаОктябрьский районКрасноярский крайСправедливая РоссияДмитрий ГоловановГУМВДРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния