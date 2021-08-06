https://ria.ru/20210806/arest-1744717994.html

Суд продлил арест блогеру Хованскому

Суд продлил арест блогеру Хованскому - РИА Новости, 06.08.2021

Суд продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд продлил арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 сентября, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:28

2021-08-06T16:28

2021-08-06T17:04

юрий хованский

происшествия

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мовсар бараев

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Куйбышевский районный суд продлил арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 сентября, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Уточняется, что в своем обосновании о продлении меры следствие считает, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен.Ранее сообщилось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. В начале июня суд в Петербурге вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста Юрию Хованскому на два месяца по 8 августа, защита пыталась обжаловать это решение, но городской суд оставил жалобу без удовлетворения.Позже пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня "отвратительна и не имеет оправдания", а также приносит свои извинения. Ранее сообщилось, что Хованский признает свою вину частично, за то, что исполнил песню о трагедии в "Норд-Осте", но не занимался распространением ее.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736293827.html

https://ria.ru/20210723/khovanskiy-1742552362.html

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юрий хованский, происшествия, санкт-петербург, дзержинский, мовсар бараев, россия