https://ria.ru/20210806/amnistiya-1744714322.html

В СПЧ назвали заявление Жириновского об амнистии к 30-летию ГКЧП популизмом

В СПЧ назвали заявление Жириновского об амнистии к 30-летию ГКЧП популизмом - РИА Новости, 06.08.2021

В СПЧ назвали заявление Жириновского об амнистии к 30-летию ГКЧП популизмом

Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о том, что партия готовит проект постановления об амнистии в связи с 30-й годовщиной ГКЧП по спасению Советского... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:09

2021-08-06T16:09

2021-08-06T16:09

общество

владимир жириновский

лдпр

ева меркачева

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о том, что партия готовит проект постановления об амнистии в связи с 30-й годовщиной ГКЧП по спасению Советского Союза, носят, скорее, популистский характер, так как в России были куда более серьезные поводы для проведения такого рода амнистий, но их не произошло, считает член СПЧ Ева Меркачева.Ранее Владимир Жириновский рассказал РИА Новости, что ЛДПР готовит проект постановления об амнистии в 2021 году, приуроченной к 30-летию ГКЧП. Лидер партии подчеркнул, что "мы постараемся, чтобы амнистия на будущий год была… (Готовим) проект постановления об амнистии в связи с тридцатой годовщиной ГКЧП по спасению Советского Союза. Там мы попросим амнистировать тех, кто совершил не самые страшные преступления"."Я за амнистию в любом виде, от кого бы она ни исходила и по какому бы поводу ни была. Однако, в данном случае, скорее, это популистское заявление. Потому что были гораздо более серьёзные поводы, например, юбилей со дня Победы в войне, и были проекты, разработанные, в том числе СПЧ, но амнистии не случилось", – сказала Меркачева РИА Новости.По мнению члена СПЧ, власть больше не считает амнистию рациональным шагом. Вместо неё продвигаются другие идеи по разгрузке тюрем, в первую очередь - замена реального срока на принудительные работы с проживанием в исправительном центре, отметила она.Также Меркачева отметила, что СПЧ разрабатывает несколько вариантов проекта об амнистии."По моему мнению, все они реальные. Например, один предполагает освободить тех, кому до конца срока осталось год и меньше. То есть просто ускорить их выход. Все предлагают освобождение инвалидов, женщин, стариков, ветеранов, совершивших не тяжкие. Есть проект амнистии и по статье 228, но вот это – менее реально", – рассказал Меркачева.

https://ria.ru/20210728/baklanov-1743351195.html

https://ria.ru/20210520/amnistiya-1733074034.html

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общество, владимир жириновский, лдпр, ева меркачева