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Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести

Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести - РИА Новости, 05.08.2021

Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести

Еще один человек скончался после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, число жертв ЧП возросло до шести, сообщил в четверг днем глава Независимого... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:28

2021-08-05T13:28

2021-08-05T13:28

в мире

происшествия

краматорск

донецкая область

михаил волынец

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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Еще один человек скончался после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, число жертв ЧП возросло до шести, сообщил в четверг днем глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.Тридцать первого июля региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали десять человек. Позже пятеро пострадавших скончались в больнице."Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12.20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - написал Волынец в своем Facebook.

https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html

краматорск

донецкая область

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в мире, происшествия, краматорск, донецкая область, михаил волынец