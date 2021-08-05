https://ria.ru/20210805/vzryv-1744495182.html
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести - РИА Новости, 05.08.2021
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести
Еще один человек скончался после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, число жертв ЧП возросло до шести, сообщил в четверг днем глава Независимого... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:28
2021-08-05T13:28
2021-08-05T13:28
в мире
происшествия
краматорск
донецкая область
михаил волынец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Еще один человек скончался после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, число жертв ЧП возросло до шести, сообщил в четверг днем глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.Тридцать первого июля региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали десять человек. Позже пятеро пострадавших скончались в больнице."Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12.20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - написал Волынец в своем Facebook.
https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html
краматорск
донецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_bd2ef38d8d40d6122473ec85565b0e09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, краматорск, донецкая область, михаил волынец
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести
Глава профсоюза горняков Волынец: число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести