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Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести - РИА Новости, 05.08.2021
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести
Еще один человек скончался после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, число жертв ЧП возросло до шести, сообщил в четверг днем глава Независимого... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:28
2021-08-05T13:28
в мире
происшествия
краматорск
донецкая область
михаил волынец
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Еще один человек скончался после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, число жертв ЧП возросло до шести, сообщил в четверг днем глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.Тридцать первого июля региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали десять человек. Позже пятеро пострадавших скончались в больнице."Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12.20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - написал Волынец в своем Facebook.
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краматорск
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в мире, происшествия, краматорск, донецкая область, михаил волынец
13:28 05.08.2021
 
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести

Глава профсоюза горняков Волынец: число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до шести

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Еще один человек скончался после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, число жертв ЧП возросло до шести, сообщил в четверг днем глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Тридцать первого июля региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали десять человек. Позже пятеро пострадавших скончались в больнице.
"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12.20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - написал Волынец в своем Facebook.
Самоходный вагон в шахте - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 03:00Наука
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В миреПроисшествияКраматорскДонецкая областьМихаил Волынец
 
 
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