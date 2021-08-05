https://ria.ru/20210805/vtb-1744478081.html

Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "ВТБ Онлайн"

Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "ВТБ Онлайн" - РИА Новости, 05.08.2021

Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "ВТБ Онлайн"

ВТБ сообщил о сложностях в работе ВТБ Онлайн, пользователи могут столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам, говорится в Telegram-канале банка. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:01

2021-08-05T12:01

2021-08-05T12:12

втб

происшествия

технологии

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВТБ сообщил о сложностях в работе ВТБ Онлайн, пользователи могут столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам, говорится в Telegram-канале банка.Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 11.33 мск зафиксирована 241 жалоба на проблемы в работе банка. О об этом информируют пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.В Telegram-канале ВТБ подтвердил данную информацию и заявил, что специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы."Подтверждаем текущие ограничения в работе ВТБ Онлайн. У части пользователей может некорректно отображаться информация по картам и счетам", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210727/vtb-1743045450.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, происшествия, технологии, россия