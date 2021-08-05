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Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "ВТБ Онлайн"
Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "ВТБ Онлайн" - РИА Новости, 05.08.2021
Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "ВТБ Онлайн"
ВТБ сообщил о сложностях в работе ВТБ Онлайн, пользователи могут столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам, говорится в Telegram-канале банка. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:01
2021-08-05T12:01
2021-08-05T12:12
втб
происшествия
технологии
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВТБ сообщил о сложностях в работе ВТБ Онлайн, пользователи могут столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам, говорится в Telegram-канале банка.Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 11.33 мск зафиксирована 241 жалоба на проблемы в работе банка. О об этом информируют пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.В Telegram-канале ВТБ подтвердил данную информацию и заявил, что специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы."Подтверждаем текущие ограничения в работе ВТБ Онлайн. У части пользователей может некорректно отображаться информация по картам и счетам", - говорится в сообщении.
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втб, происшествия, технологии, россия
12:01 05.08.2021 (обновлено: 12:12 05.08.2021)
Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "ВТБ Онлайн"
ВТБ: пользователи могут столкнуться со сбоями в работе мобильного приложения банка