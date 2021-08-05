https://ria.ru/20210805/ushakov-1744529052.html

В Саранске отметили 20-летие канонизации адмирала Ушакова

В Саранске отметили 20-летие канонизации адмирала Ушакова - РИА Новости, 05.08.2021

В Саранске отметили 20-летие канонизации адмирала Ушакова

Торжества, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова – небесного покровителя Мордовии - состоялись в Саранске, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:15

2021-08-05T16:15

2021-08-05T16:15

религия

саранск

русская православная церковь

федор ушаков

средиземное море

артем здунов

адмирал

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Торжества, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова – небесного покровителя Мордовии - состоялись в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.Адмирал Ушаков (1745-1817) командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русской эскадрой в Средиземном море (1798-1800), одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни одного поражения. После выхода в отставку прославился праведной жизнью, был похоронен в Санаксарском монастыре (ныне – территория Мордовии). В 2001 году Русской православной церковью Ушаков причислен к лику святых в чине праведного воина."Пятого августа Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Утром в Кафедральном соборе состоялась божественная литургия, был совершён крестный ход и праздничный молебен у памятника непобедимому адмиралу. Во славу непобедимого адмирала прозвучал гимн России в исполнении Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова Военно-морского флота России из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Врио главы Мордовии Артём Здунов со сцены у Кафедрального собора поздравил всех собравшихся с праздником. "Руководители Военно-морского флота, Министерства обороны, Государственной думы прислали поздравления, приехали представители этих ведомств, что говорит о значимости сегодняшнего события для России. Наш адмирал знаменит не только сражениями и победами – он известен и тем, что в нужное для людей время боролся с чумой, создал госпиталь в Темниковском районе в сложные годы. А когда они были легкими для нашей страны? Но если мы не прогибаемся, служим Господу, служим людям, мы всегда найдём верный выход из самых сложных ситуаций", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Гости празднования посетили выставку, посвященную небесному покровителю Мордовии, которая открылась в республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина. На выставке представлены личные вещи Федора Ушакова – их передали музею его потомки. Также среди экспонатов - ядро с боевого корабля, на котором вел боевые действия прославленный адмирал.

https://ria.ru/20210723/romanov-1742570853.html

https://ria.ru/20210726/rpts-1743000777.html

саранск

средиземное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саранск, русская православная церковь, федор ушаков, средиземное море, артем здунов, адмирал, россия, религия