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Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в морских заповедниках

Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в морских заповедниках - РИА Новости, 05.08.2021

Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в морских заповедниках

Власти Таиланда запретили использовать ряд солнцезащитных кремов в морских заповедниках из-за вреда, который оказывают на кораллы содержащиеся в санскринах... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:53

2021-08-05T16:53

2021-08-05T16:53

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БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. Власти Таиланда запретили использовать ряд солнцезащитных кремов в морских заповедниках из-за вреда, который оказывают на кораллы содержащиеся в санскринах химические вещества. Об этом объявил Департамент национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растительности страны.Теперь запрещено использование средств, содержащих оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиден камфоры и бутилпарабен. Наказание для нарушителей — административный штраф в размере до 100 тысяч батов (около трех тысяч долларов)."Когда дайверы — а это более 80 процентов посетителей морских заповедников — мажутся этими кремами, то химические вещества выделяются в воду во время погружения и губят кораллы", — пояснил чиновник.При пересечении границы морского заповедника все посетители теперь будут обязаны сдавать на хранение администрации парка солнцезащитные средства, не соответствующие новым требованиям. Вернуться за косметикой можно на обратном пути."Для защиты от солнца на территории заповедников мы рекомендуем использовать средства с оксидами цинка, они не разрушают на кораллы", — отметил Неттхиттхаммакун.

https://ria.ru/20210805/germaniya-1742895742.html

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