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Туризм
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Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в морских заповедниках
Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в морских заповедниках - РИА Новости, 05.08.2021
Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в морских заповедниках
Власти Таиланда запретили использовать ряд солнцезащитных кремов в морских заповедниках из-за вреда, который оказывают на кораллы содержащиеся в санскринах... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:53
2021-08-05T16:53
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БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. Власти Таиланда запретили использовать ряд солнцезащитных кремов в морских заповедниках из-за вреда, который оказывают на кораллы содержащиеся в санскринах химические вещества. Об этом объявил Департамент национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растительности страны.Теперь запрещено использование средств, содержащих оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиден камфоры и бутилпарабен. Наказание для нарушителей — административный штраф в размере до 100 тысяч батов (около трех тысяч долларов)."Когда дайверы — а это более 80 процентов посетителей морских заповедников — мажутся этими кремами, то химические вещества выделяются в воду во время погружения и губят кораллы", — пояснил чиновник.При пересечении границы морского заповедника все посетители теперь будут обязаны сдавать на хранение администрации парка солнцезащитные средства, не соответствующие новым требованиям. Вернуться за косметикой можно на обратном пути."Для защиты от солнца на территории заповедников мы рекомендуем использовать средства с оксидами цинка, они не разрушают на кораллы", — отметил Неттхиттхаммакун.
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таиланд, туризм, экология, новости - туризм, парки, отдых на море
16:53 05.08.2021
 
Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в морских заповедниках

Таиланд запретил использование в морских парках солнцезащитных средств из-за вреда кораллам

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
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БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. Власти Таиланда запретили использовать ряд солнцезащитных кремов в морских заповедниках из-за вреда, который оказывают на кораллы содержащиеся в санскринах химические вещества. Об этом объявил Департамент национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растительности страны.

"Исследования показали, что некоторые элементы в составе кремов вредят коралловым полипам, негативно влияя на их репродуктивную функцию и вызывая их обесцвечивание", — заявил гендиректор департамента Тхания Неттхиттхаммакун.

Теперь запрещено использование средств, содержащих оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиден камфоры и бутилпарабен. Наказание для нарушителей — административный штраф в размере до 100 тысяч батов (около трех тысяч долларов).
"Когда дайверы — а это более 80 процентов посетителей морских заповедников — мажутся этими кремами, то химические вещества выделяются в воду во время погружения и губят кораллы", — пояснил чиновник.
При пересечении границы морского заповедника все посетители теперь будут обязаны сдавать на хранение администрации парка солнцезащитные средства, не соответствующие новым требованиям. Вернуться за косметикой можно на обратном пути.
"Для защиты от солнца на территории заповедников мы рекомендуем использовать средства с оксидами цинка, они не разрушают на кораллы", — отметил Неттхиттхаммакун.
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