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Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства
Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства - РИА Новости, 05.08.2021
Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства
С 2023 года в России можно будет установить базовые станции сотовой связи LTE только российского производства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:21
2021-08-05T17:03
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. С 2023 года в России можно будет установить базовые станции сотовой связи LTE только российского производства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Когда мы решение ГКРЧ принимали (о продлении разрешений на использование сетей 4G – ред.) мы ввели очень жесткое ограничение на поставку начиная с 2023 года сети связей зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам министра, с двумя производителями такого оборудования российские власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей такого оборудования и создать конкурентную среду.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
16:21 05.08.2021 (обновлено: 17:03 05.08.2021)
 
Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства

Глава Минцифры Шадаев: с 2023 года станции сотовой связи должны быть российского производства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. С 2023 года в России можно будет установить базовые станции сотовой связи LTE только российского производства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Когда мы решение ГКРЧ принимали (о продлении разрешений на использование сетей 4G – ред.) мы ввели очень жесткое ограничение на поставку начиная с 2023 года сети связей зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам министра, с двумя производителями такого оборудования российские власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.
Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей такого оборудования и создать конкурентную среду.
Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 10:00
Дмитрий Песков: Россия выстроит свой киберсуверенитет
 
ТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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