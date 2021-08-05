https://ria.ru/20210805/svyaz-1744530597.html

Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства

Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства - РИА Новости, 05.08.2021

Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства

С 2023 года в России можно будет установить базовые станции сотовой связи LTE только российского производства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:21

2021-08-05T16:21

2021-08-05T17:03

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. С 2023 года в России можно будет установить базовые станции сотовой связи LTE только российского производства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Когда мы решение ГКРЧ принимали (о продлении разрешений на использование сетей 4G – ред.) мы ввели очень жесткое ограничение на поставку начиная с 2023 года сети связей зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам министра, с двумя производителями такого оборудования российские власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей такого оборудования и создать конкурентную среду.

https://ria.ru/20210621/peskov-1737564608.html

россия

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2021

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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия