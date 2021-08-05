https://ria.ru/20210805/sochi-1744505814.html

В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году

В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году - РИА Новости, 05.08.2021

В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году

С начала 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:30

2021-08-05T15:30

2021-08-05T15:31

туризм

сочи

новости - туризм

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алексей копайгородский

куда поехать

отдых на море

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СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Глава муниципалитета отметил, что спрос на отдых на курорте по-прежнему остается высоким, несмотря на новые правила, которые вступили в силу 1 августа.Копайгородский отметил, что в настоящий момент в Сочи отдыхает более 170 тысяч туристов, а средняя загрузка санаториев – больше 75 процентов.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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