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В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году
В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году - РИА Новости, 05.08.2021
В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году
С начала 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:30
2021-08-05T15:30
2021-08-05T15:31
туризм
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алексей копайгородский
куда поехать
отдых на море
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СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Глава муниципалитета отметил, что спрос на отдых на курорте по-прежнему остается высоким, несмотря на новые правила, которые вступили в силу 1 августа.Копайгородский отметил, что в настоящий момент в Сочи отдыхает более 170 тысяч туристов, а средняя загрузка санаториев – больше 75 процентов.
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15:30 05.08.2021 (обновлено: 15:31 05.08.2021)
В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году
Власти Сочи: с начала года на курорте отдохнули 4,13 миллиона туристов