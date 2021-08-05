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Туризм
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В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году
В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году - РИА Новости, 05.08.2021
В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году
С начала 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:30
2021-08-05T15:31
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
туризм
алексей копайгородский
куда поехать
отдых на море
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СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Глава муниципалитета отметил, что спрос на отдых на курорте по-прежнему остается высоким, несмотря на новые правила, которые вступили в силу 1 августа.Копайгородский отметил, что в настоящий момент в Сочи отдыхает более 170 тысяч туристов, а средняя загрузка санаториев – больше 75 процентов.
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сочи, новости - туризм, туристы, туризм, алексей копайгородский, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
15:30 05.08.2021 (обновлено: 15:31 05.08.2021)
 
В Сочи рассказали, сколько туристов посетило курорт в этом году

Власти Сочи: с начала года на курорте отдохнули 4,13 миллиона туристов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи отдохнули 4,13 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Глава муниципалитета отметил, что спрос на отдых на курорте по-прежнему остается высоким, несмотря на новые правила, которые вступили в силу 1 августа.
Копайгородский отметил, что в настоящий момент в Сочи отдыхает более 170 тысяч туристов, а средняя загрузка санаториев – больше 75 процентов.
Пляж Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00Туризм
Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмтуристыТуризмАлексей Копайгородскийкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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