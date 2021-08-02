Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210802/sochi-1743999684.html
Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам - РИА Новости, 02.08.2021
Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам, которые вступили в силу 1 августа на основании постановления губернатора Краснодарского края "О... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:03
2021-08-02T15:03
туризм
краснодарский край
сочи
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738935354_0:262:3175:2047_1920x0_80_0_0_fc062b6493c70abdeac09c8d43478a06.jpg
СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам, которые вступили в силу 1 августа на основании постановления губернатора Краснодарского края "О продлении режима повышенной готовности", передает корреспондент РИА Новости.В прививочных пунктах торгового центра "МореМолл" и у сочинского Морпорта вакцинируются жители и гости курорта, заселившиеся в отели 1 августа."Нам, вернее мужу, позвонили из санатория, написали, что появились новые правила, чтобы мы были готовы. Где-то месяца за полтора они нам сообщили, что нужны будут ПЦР, а после первого августа – прививки", – рассказала туристка из Москвы.На территории курорта работают более 30 прививочных пунктов, три из них – мобильные, один расположен на территории отеля "Жемчужина".
https://ria.ru/20210801/sochi-1743845205.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738935354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae97f5c177aa662282b6dd7c35777ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус в россии, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19, отдых в россии 2021 летом
15:03 02.08.2021
 
Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам

Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам, вступившим в силу 1 августа

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи
Сотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам, которые вступили в силу 1 августа на основании постановления губернатора Краснодарского края "О продлении режима повышенной готовности", передает корреспондент РИА Новости.
В прививочных пунктах торгового центра "МореМолл" и у сочинского Морпорта вакцинируются жители и гости курорта, заселившиеся в отели 1 августа.
"Нам, вернее мужу, позвонили из санатория, написали, что появились новые правила, чтобы мы были готовы. Где-то месяца за полтора они нам сообщили, что нужны будут ПЦР, а после первого августа – прививки", – рассказала туристка из Москвы.
На территории курорта работают более 30 прививочных пунктов, три из них – мобильные, один расположен на территории отеля "Жемчужина".
Новые правила заселения в отели для туристов Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 10:55Туризм
Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам
 
ТуризмКраснодарский крайСочиНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьКоронавирус в Россииотдых на морекуда можно лететьВакцинация россиян от COVID-19отдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния