https://ria.ru/20210802/sochi-1743999684.html

Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам

Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам - РИА Новости, 02.08.2021

Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам

Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам, которые вступили в силу 1 августа на основании постановления губернатора Краснодарского края "О... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:03

2021-08-02T15:03

2021-08-02T15:03

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СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам, которые вступили в силу 1 августа на основании постановления губернатора Краснодарского края "О продлении режима повышенной готовности", передает корреспондент РИА Новости.В прививочных пунктах торгового центра "МореМолл" и у сочинского Морпорта вакцинируются жители и гости курорта, заселившиеся в отели 1 августа."Нам, вернее мужу, позвонили из санатория, написали, что появились новые правила, чтобы мы были готовы. Где-то месяца за полтора они нам сообщили, что нужны будут ПЦР, а после первого августа – прививки", – рассказала туристка из Москвы.На территории курорта работают более 30 прививочных пунктов, три из них – мобильные, один расположен на территории отеля "Жемчужина".

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