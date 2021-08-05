https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html

Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе

Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе - РИА Новости, 05.08.2021

Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе

Ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:42

2021-08-05T09:42

2021-08-05T09:42

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Ситуация в странах бывшего СССР разная, но в целом значительно лучше, чем в Европе, даже сравнивать нельзя! Казахстан, например, это страна практически без антисемитизма, страна очень высокой толерантности к представителям других культур", - сказал Лазар.Он также выразил надежду на то, что государства дальнего зарубежья "возьмут пример с России, Казахстана и других стран постсоветского пространства".Читайте полный текст интервью главного раввина России Берла Лазара >>>

https://ria.ru/20210621/antisemitizm-1737901267.html

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ссср, европа, берл лазар, евреи, россия, религия