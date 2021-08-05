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Религия
https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html
Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе
Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе - РИА Новости, 05.08.2021
Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе
Ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:42
2021-08-05T09:42
религия
ссср
европа
берл лазар
евреи
россия
религия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Ситуация в странах бывшего СССР разная, но в целом значительно лучше, чем в Европе, даже сравнивать нельзя! Казахстан, например, это страна практически без антисемитизма, страна очень высокой толерантности к представителям других культур", - сказал Лазар.Он также выразил надежду на то, что государства дальнего зарубежья "возьмут пример с России, Казахстана и других стран постсоветского пространства".Читайте полный текст интервью главного раввина России Берла Лазара &gt;&gt;&gt;
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ссср, европа, берл лазар, евреи, россия, религия
09:42 05.08.2021
 
Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе

Раввин Берл Лазар: ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
"Ситуация в странах бывшего СССР разная, но в целом значительно лучше, чем в Европе, даже сравнивать нельзя! Казахстан, например, это страна практически без антисемитизма, страна очень высокой толерантности к представителям других культур", - сказал Лазар.
Он также выразил надежду на то, что государства дальнего зарубежья "возьмут пример с России, Казахстана и других стран постсоветского пространства".
Читайте полный текст интервью главного раввина России Берла Лазара >>>
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 14:00Религия
В ЕЕК заявили о "масштабной волне" антисемитизма в мире
 
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