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Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе
Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе - РИА Новости, 05.08.2021
Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе
Ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:42
2021-08-05T09:42
2021-08-05T09:42
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Ситуация в странах бывшего СССР разная, но в целом значительно лучше, чем в Европе, даже сравнивать нельзя! Казахстан, например, это страна практически без антисемитизма, страна очень высокой толерантности к представителям других культур", - сказал Лазар.Он также выразил надежду на то, что государства дальнего зарубежья "возьмут пример с России, Казахстана и других стран постсоветского пространства".Читайте полный текст интервью главного раввина России Берла Лазара >>>
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Берл Лазар оценил ситуацию с антисемитизмом в странах бывшего СССР и Европе
Раввин Берл Лазар: ситуация с антисемитизмом в странах бывшего СССР лучше, чем в Европе