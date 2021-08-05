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Религия
https://ria.ru/20210805/lazar-1744408738.html
Берл Лазар об антисемитизме: ситуация в бывшем СССР лучше, чем в Европе
Берл Лазар об антисемитизме: ситуация в бывшем СССР лучше, чем в Европе - РИА Новости, 05.08.2021
Берл Лазар об антисемитизме: ситуация в бывшем СССР лучше, чем в Европе
Главный раввин России Берл Лазар, выступая на днях на съезде раввинов бывшего СССР, заявил о необходимости привести в общину миллион евреев за пять лет. О том,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:00
2021-08-05T09:32
интервью
снг
российский еврейский конгресс
берл лазар
федерация еврейских общин россии
россия
религия
евреи
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Главный раввин России Берл Лазар, выступая на днях на съезде раввинов бывшего СССР, заявил о необходимости привести в общину миллион евреев за пять лет. О том, в какие страны мигрируют иудеи, о проблемах в еврейской общине, возникших на фоне эпидемии коронавируса, и о важности поддержки Олимпийской сборной России Токио – в интервью РИА Новости.– Уважаемый раввин, чем важен этот съезд? Кто еще из российских раввинов там был?– Были десятки раввинов из всех крупных городов России, от Калининграда до Владивостока. Оно и понятно: съезд обсуждал очень важные вопросы. Мы ведь из-за коронавируса не встречались в таком формате уже почти два года, а за это время многое изменилось – в России, на постсоветском пространстве в целом, да и во всем мире. Надо было решить важнейшие на сегодняшний день вопросы жизни общины: как организовать общение людей в условиях коронавирусных ограничений, какие усовершенствования внести в наши образовательные проекты – ну и конечно, как оптимально организовать заботу о семьях, пострадавших от эпидемии.– Какие темы и вопросы обсудили на съезде – что больше всего беспокоит евреев бывшего СССР?– Обсуждался достаточно широкий круг вопросов, касающихся роли общины в нынешних специфических условиях. Сейчас, наверное, ни у кого нет сомнений, что проблема ковида – это, что называется, всерьез и надолго. Соответственно, всерьез и надолго меняются многие обстоятельства нашей повседневной жизни. Это касается и чисто религиозных вопросов – как проводить обязательные для нас коллективные молитвы, не нарушая социального дистанцирования, как справлять религиозные праздники, религиозные трапезы и так далее. Но в еще большей степени это касается поведения в быту: ведь наш основополагающий принцип это "не навреди", так что надо ориентировать каждого члена общины так, чтобы он соблюдал рекомендации врачей и указания властей и в то же время не запирался дома, не бежал от общества.Особое место заняли вопросы воспитания детей: как компенсировать им невозможность общаться со сверстниками, как добиться, чтобы при дистанционном обучении они получали такой же уровень знаний, как и прежде, как помочь родителям, и вообще, как не допустить создания напряженности в семье – ведь недаром врачи во всем мире говорят, что это сейчас одна из самых тяжелых проблем, вызванных эпидемией и антиковидными ограничениями. Все эти вопросы действительно беспокоят евреев и неевреев, представителей власти и человека на улице – а община для того и существует, чтобы вовремя определять болевые точки и своевременно решать проблемы.– Есть ли сейчас организация раввинов бывшего СССР или СНГ, и кто ее возглавляет? Как часто проходят такие съезды, когда и где пройдет следующий и какой теме будет посвящен?– Есть Ассоциация раввинов СНГ, возглавляет ее ваш покорный слуга. Но на самом деле это только часть более широкой структуры. В последние несколько десятилетий случилось так, что общины русскоговорящих евреев возникли в Израиле, в Европе, на американском континенте – а это все одна общность людей, один язык, единая культура, очень тесные родственные связи… Так что мы реально работаем не только в СНГ, но на всем постсоветском пространстве, да и за его пределами тоже.Съезды наши обычно проводятся раз в год, только в прошлом году собраться по понятным причинам не удалось, но в будущем году съезд обязательно будет. А вот какой теме он будет посвящен – давайте не будем загадывать. Обстоятельства в мире, в том числе в еврейском мире, меняются очень быстро: пока мы не знаем, с какими новыми вызовами столкнемся. Как говорится – будем решать вопросы по мере их поступления.– Как оцениваете динамику уровня антисемитизма в странах бывшего СССР по отдельности и в целом, ситуация лучше или хуже, чем в Европе, например?– Ситуация в странах бывшего СССР разная, но в целом значительно лучше, чем в Европе, даже сравнивать нельзя! Казахстан, например, это страна практически без антисемитизма, страна очень высокой толерантности к представителям других культур. Это нашло отражение и в организации нашего съезда, местные власти постоянно поддерживали везде, где только возможно, шли навстречу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветствие нашему съезду. Мы очень благодарны лично ему и руководству этой страны за все, что они делают для еврейской общины.Но поскольку русскоязычное еврейское пространство распространяется и на целый ряд стран Европы, мы не могли не обсудить на съезде и вопросы борьбы с антисемитизмом. Очень надеемся, что многие государства дальнего зарубежья возьмут пример с России, Казахстана и других стран постсоветского пространства, здесь накоплен ценный опыт.– Многие ли евреи мигрируют, из каких стран в какие и почему?– Одна из наших пословиц говорит, что еврей всегда в движении. Сейчас основная миграция происходит внутри общины, и связана она, прежде всего, с последствиями эпидемии: немало людей потеряли работу или бизнес, надо искать себе применение на новом месте. Миграция между странами СНГ, насколько мне известно, практически нулевая. Отъезд в страны дальнего зарубежья – ну за исключением Израиля, конечно! – тоже крайне ограничен.– Как раввины реагируют на попытки пересмотра и переписывания истории, в частности Второй мировой войны, обесценивание победы Красной армии в борьбе с фашизмом, реабилитацию нацистов и сотрудничавших с ними на пространстве бывшего СССР, в частности, на Украине, в Прибалтике?– Как вы понимаете, внутри общины таких попыток нет и быть не может. Наш народ заплатил слишком тяжелую цену за то, что долгое время мировое сообщество мирилось с существованием нацистской идеологии и пыталось "договариваться" с нацистским государством. Соответственно, для нас не стоит и не может стоять вопрос, действительно ли Красная армия сыграла решающую роль в разгроме фашизма.Давно во всем мире опубликована статистика, которая говорит, что подавляющее большинство войск Германии и ее союзников было задействовано именно на Восточном фронте. И подавляющее большинство потерь нацистской коалиции пришлось как раз на бои с Красной армией. Так что, если кто-то пытается, как вы говорите, обесценить победу Красной армии – он просто не знает арифметики.– Есть ли такие проблемы в Средней Азии и других странах?– Нет, слава Богу.– В чем видите истоки пересмотра и переписывания истории, и как этому противостоять?– Наш традиционный подход: не вступай в бессмысленные споры со злом, лучше неси свет и добро. Противостоять лжи проще и правильнее всего, распространяя правду. Люди должны быть более информированы. В самой общине у нас давно работают программы обучения истории Холокоста, в контексте истории борьбы с нацизмом в целом.Хорошо себя зарекомендовала экспозиция Еврейского музея в Москве, где едва ли не самый большой раздел посвящен как раз этим страшным страницам истории ХХ века. Сейчас на съезде мы договорились создать еще в нескольких больших городах музеи, посвященные событиям Второй мировой войны – и как вы понимаете, там будет правда и о фашизме, и о решающей роли Красной армии в его разгроме.– Какие решения были приняты на съезде раввинов?– У нас нет традиции непременно составлять резолюции в письменном виде. О части наших договоренностей я уже говорил, они касаются, прежде всего, задач общины в особых условиях пандемии, помощи пострадавшим, помощи в воспитании детей. В то же время остаются и задачи, не связанные напрямую с актуальными событиями: это в первую очередь задача найти "потерянных евреев", людей, которые не по своей вине были полностью оторваны от нашей традиции, от нашей культуры. Найти их – и сделать все, чтобы помочь им вернуться к корням, к нашим вечным ценностям.– Почему съезд раввинов был посвящен именно Леви-Ицхаку Шнеерсону? Что главное в его биографии и учении, что особенно актуально сегодня?– Раввин Леви-Ицхак Шнеерсон – это один из наиболее значимых наших религиозных мыслителей первой половины ХХ века. Последние четыре года своей жизни он провел в ссылке в Казахстане, похоронен в Алма-Ате. Съезд собрался как раз в годовщину его ухода из этого мира, поэтому выбор места сам собой напрашивался.Что же касается актуальности его послания нашему поколению – думаю, оно прежде всего в том, что даже в самых невыносимых условиях надо делать максимум, на что способен. Смотрите: Леви-Ицхак Шнеерсон был при коммунистическом режиме главным раввином Екатеринослава, там была одна из самых крупных общин в СССР, и он был для десятков тысяч евреев абсолютным авторитетом. Власти сделали все, чтобы изолировать его: ведь в Казахстане в то время евреев почти не было, тем более верующих евреев. Но раввин Леви-Ицхак не пал духом, он за годы ссылки написал ценные комментарии к книге "Зохар" и еще нескольким основополагающим трудам по еврейской традиции.Одновременно он сумел наладить связь с членами своей бывшей общины, с теми немногими евреями, которые тогда жили в Алма-Ате, с евреями за пределами Казахстана – учил людей, помогал им решать проблемы, убеждал не падать духом и сохранять верность нашим вечным ценностям… Сейчас, когда десятки тысяч людей оказались в изоляции, испытывают трудности в самых разных сферах, а многие, к сожалению, потеряли близких, раввин Леви-Ицхак подает нам пример, как надо себя вести, чтобы и самим не опуститься, и людям вокруг помочь.– Следите ли за Олимпиадой в Токио и за кого болеете?– Если честно – чтобы следить за Олимпиадой, просто нет времени, сейчас другие задачи. Но вообще мы уделяем спорту большое внимание, потому что это один из важных факторов человеческого здоровья, а Бог велел нам о здоровье заботиться. Поэтому хорошие результаты российских спортсменов радуют – в том числе потому что молодые люди здесь в России берут с них пример. Так что – болеем за наших!..
https://ria.ru/20210803/ravviny-1744120900.html
https://ria.ru/20210127/kholokost-1594773071.html
https://ria.ru/20210624/iran-1738388833.html
https://ria.ru/20210622/antisemitizm-1738127255.html
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интервью, снг, российский еврейский конгресс, берл лазар, федерация еврейских общин россии, россия, евреи, иудаизм, религия
08:00 05.08.2021 (обновлено: 09:32 05.08.2021)
 

Берл Лазар об антисемитизме: ситуация в бывшем СССР лучше, чем в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный раввин России Берл Лазар, выступая на днях на съезде раввинов бывшего СССР, заявил о необходимости привести в общину миллион евреев за пять лет. О том, в какие страны мигрируют иудеи, о проблемах в еврейской общине, возникших на фоне эпидемии коронавируса, и о важности поддержки Олимпийской сборной России Токио – в интервью РИА Новости.
– Уважаемый раввин, чем важен этот съезд? Кто еще из российских раввинов там был?
– Были десятки раввинов из всех крупных городов России, от Калининграда до Владивостока. Оно и понятно: съезд обсуждал очень важные вопросы. Мы ведь из-за коронавируса не встречались в таком формате уже почти два года, а за это время многое изменилось – в России, на постсоветском пространстве в целом, да и во всем мире. Надо было решить важнейшие на сегодняшний день вопросы жизни общины: как организовать общение людей в условиях коронавирусных ограничений, какие усовершенствования внести в наши образовательные проекты – ну и конечно, как оптимально организовать заботу о семьях, пострадавших от эпидемии.
– Какие темы и вопросы обсудили на съезде – что больше всего беспокоит евреев бывшего СССР?
– Обсуждался достаточно широкий круг вопросов, касающихся роли общины в нынешних специфических условиях. Сейчас, наверное, ни у кого нет сомнений, что проблема ковида – это, что называется, всерьез и надолго. Соответственно, всерьез и надолго меняются многие обстоятельства нашей повседневной жизни. Это касается и чисто религиозных вопросов – как проводить обязательные для нас коллективные молитвы, не нарушая социального дистанцирования, как справлять религиозные праздники, религиозные трапезы и так далее. Но в еще большей степени это касается поведения в быту: ведь наш основополагающий принцип это "не навреди", так что надо ориентировать каждого члена общины так, чтобы он соблюдал рекомендации врачей и указания властей и в то же время не запирался дома, не бежал от общества.
Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 11:09Религия
Берл Лазар призвал раввинов привести к вере миллион евреев
Особое место заняли вопросы воспитания детей: как компенсировать им невозможность общаться со сверстниками, как добиться, чтобы при дистанционном обучении они получали такой же уровень знаний, как и прежде, как помочь родителям, и вообще, как не допустить создания напряженности в семье – ведь недаром врачи во всем мире говорят, что это сейчас одна из самых тяжелых проблем, вызванных эпидемией и антиковидными ограничениями. Все эти вопросы действительно беспокоят евреев и неевреев, представителей власти и человека на улице – а община для того и существует, чтобы вовремя определять болевые точки и своевременно решать проблемы.
– Есть ли сейчас организация раввинов бывшего СССР или СНГ, и кто ее возглавляет? Как часто проходят такие съезды, когда и где пройдет следующий и какой теме будет посвящен?
– Есть Ассоциация раввинов СНГ, возглавляет ее ваш покорный слуга. Но на самом деле это только часть более широкой структуры. В последние несколько десятилетий случилось так, что общины русскоговорящих евреев возникли в Израиле, в Европе, на американском континенте – а это все одна общность людей, один язык, единая культура, очень тесные родственные связи… Так что мы реально работаем не только в СНГ, но на всем постсоветском пространстве, да и за его пределами тоже.
Съезды наши обычно проводятся раз в год, только в прошлом году собраться по понятным причинам не удалось, но в будущем году съезд обязательно будет. А вот какой теме он будет посвящен – давайте не будем загадывать. Обстоятельства в мире, в том числе в еврейском мире, меняются очень быстро: пока мы не знаем, с какими новыми вызовами столкнемся. Как говорится – будем решать вопросы по мере их поступления.
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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– Как оцениваете динамику уровня антисемитизма в странах бывшего СССР по отдельности и в целом, ситуация лучше или хуже, чем в Европе, например?
– Ситуация в странах бывшего СССР разная, но в целом значительно лучше, чем в Европе, даже сравнивать нельзя! Казахстан, например, это страна практически без антисемитизма, страна очень высокой толерантности к представителям других культур. Это нашло отражение и в организации нашего съезда, местные власти постоянно поддерживали везде, где только возможно, шли навстречу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветствие нашему съезду. Мы очень благодарны лично ему и руководству этой страны за все, что они делают для еврейской общины.
Но поскольку русскоязычное еврейское пространство распространяется и на целый ряд стран Европы, мы не могли не обсудить на съезде и вопросы борьбы с антисемитизмом. Очень надеемся, что многие государства дальнего зарубежья возьмут пример с России, Казахстана и других стран постсоветского пространства, здесь накоплен ценный опыт.
– Многие ли евреи мигрируют, из каких стран в какие и почему?
– Одна из наших пословиц говорит, что еврей всегда в движении. Сейчас основная миграция происходит внутри общины, и связана она, прежде всего, с последствиями эпидемии: немало людей потеряли работу или бизнес, надо искать себе применение на новом месте. Миграция между странами СНГ, насколько мне известно, практически нулевая. Отъезд в страны дальнего зарубежья – ну за исключением Израиля, конечно! – тоже крайне ограничен.
Главный раввин России Берл Лазар выступает в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 11:35Религия
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– Как раввины реагируют на попытки пересмотра и переписывания истории, в частности Второй мировой войны, обесценивание победы Красной армии в борьбе с фашизмом, реабилитацию нацистов и сотрудничавших с ними на пространстве бывшего СССР, в частности, на Украине, в Прибалтике?
– Как вы понимаете, внутри общины таких попыток нет и быть не может. Наш народ заплатил слишком тяжелую цену за то, что долгое время мировое сообщество мирилось с существованием нацистской идеологии и пыталось "договариваться" с нацистским государством. Соответственно, для нас не стоит и не может стоять вопрос, действительно ли Красная армия сыграла решающую роль в разгроме фашизма.
Давно во всем мире опубликована статистика, которая говорит, что подавляющее большинство войск Германии и ее союзников было задействовано именно на Восточном фронте. И подавляющее большинство потерь нацистской коалиции пришлось как раз на бои с Красной армией. Так что, если кто-то пытается, как вы говорите, обесценить победу Красной армии – он просто не знает арифметики.
– Есть ли такие проблемы в Средней Азии и других странах?
– Нет, слава Богу.
– В чем видите истоки пересмотра и переписывания истории, и как этому противостоять?
– Наш традиционный подход: не вступай в бессмысленные споры со злом, лучше неси свет и добро. Противостоять лжи проще и правильнее всего, распространяя правду. Люди должны быть более информированы. В самой общине у нас давно работают программы обучения истории Холокоста, в контексте истории борьбы с нацизмом в целом.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
22 июня, 17:49Религия
США и Европа повторяют те же ошибки, что и 80 лет назад, заявил Лазар
Хорошо себя зарекомендовала экспозиция Еврейского музея в Москве, где едва ли не самый большой раздел посвящен как раз этим страшным страницам истории ХХ века. Сейчас на съезде мы договорились создать еще в нескольких больших городах музеи, посвященные событиям Второй мировой войны – и как вы понимаете, там будет правда и о фашизме, и о решающей роли Красной армии в его разгроме.
– Какие решения были приняты на съезде раввинов?
– У нас нет традиции непременно составлять резолюции в письменном виде. О части наших договоренностей я уже говорил, они касаются, прежде всего, задач общины в особых условиях пандемии, помощи пострадавшим, помощи в воспитании детей. В то же время остаются и задачи, не связанные напрямую с актуальными событиями: это в первую очередь задача найти "потерянных евреев", людей, которые не по своей вине были полностью оторваны от нашей традиции, от нашей культуры. Найти их – и сделать все, чтобы помочь им вернуться к корням, к нашим вечным ценностям.
– Почему съезд раввинов был посвящен именно Леви-Ицхаку Шнеерсону? Что главное в его биографии и учении, что особенно актуально сегодня?
– Раввин Леви-Ицхак Шнеерсон – это один из наиболее значимых наших религиозных мыслителей первой половины ХХ века. Последние четыре года своей жизни он провел в ссылке в Казахстане, похоронен в Алма-Ате. Съезд собрался как раз в годовщину его ухода из этого мира, поэтому выбор места сам собой напрашивался.
Что же касается актуальности его послания нашему поколению – думаю, оно прежде всего в том, что даже в самых невыносимых условиях надо делать максимум, на что способен. Смотрите: Леви-Ицхак Шнеерсон был при коммунистическом режиме главным раввином Екатеринослава, там была одна из самых крупных общин в СССР, и он был для десятков тысяч евреев абсолютным авторитетом. Власти сделали все, чтобы изолировать его: ведь в Казахстане в то время евреев почти не было, тем более верующих евреев. Но раввин Леви-Ицхак не пал духом, он за годы ссылки написал ценные комментарии к книге "Зохар" и еще нескольким основополагающим трудам по еврейской традиции.
Одновременно он сумел наладить связь с членами своей бывшей общины, с теми немногими евреями, которые тогда жили в Алма-Ате, с евреями за пределами Казахстана – учил людей, помогал им решать проблемы, убеждал не падать духом и сохранять верность нашим вечным ценностям… Сейчас, когда десятки тысяч людей оказались в изоляции, испытывают трудности в самых разных сферах, а многие, к сожалению, потеряли близких, раввин Леви-Ицхак подает нам пример, как надо себя вести, чтобы и самим не опуститься, и людям вокруг помочь.
– Следите ли за Олимпиадой в Токио и за кого болеете?
– Если честно – чтобы следить за Олимпиадой, просто нет времени, сейчас другие задачи. Но вообще мы уделяем спорту большое внимание, потому что это один из важных факторов человеческого здоровья, а Бог велел нам о здоровье заботиться. Поэтому хорошие результаты российских спортсменов радуют – в том числе потому что молодые люди здесь в России берут с них пример. Так что – болеем за наших!..
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 14:43
Российские синхронистки принесли России еще одно золото Олимпиады
 
РелигияИнтервьюСНГРоссийский еврейский конгрессБерл ЛазарФедерация еврейских общин РоссииРоссияевреииудаизмРелигия
 
 
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