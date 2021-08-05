https://ria.ru/20210805/lazar-1744408738.html

Берл Лазар об антисемитизме: ситуация в бывшем СССР лучше, чем в Европе

Берл Лазар об антисемитизме: ситуация в бывшем СССР лучше, чем в Европе - РИА Новости, 05.08.2021

Берл Лазар об антисемитизме: ситуация в бывшем СССР лучше, чем в Европе

Главный раввин России Берл Лазар, выступая на днях на съезде раввинов бывшего СССР, заявил о необходимости привести в общину миллион евреев за пять лет. О том,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:00

2021-08-05T09:32

интервью

снг

российский еврейский конгресс

берл лазар

федерация еврейских общин россии

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религия

евреи

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Главный раввин России Берл Лазар, выступая на днях на съезде раввинов бывшего СССР, заявил о необходимости привести в общину миллион евреев за пять лет. О том, в какие страны мигрируют иудеи, о проблемах в еврейской общине, возникших на фоне эпидемии коронавируса, и о важности поддержки Олимпийской сборной России Токио – в интервью РИА Новости.– Уважаемый раввин, чем важен этот съезд? Кто еще из российских раввинов там был?– Были десятки раввинов из всех крупных городов России, от Калининграда до Владивостока. Оно и понятно: съезд обсуждал очень важные вопросы. Мы ведь из-за коронавируса не встречались в таком формате уже почти два года, а за это время многое изменилось – в России, на постсоветском пространстве в целом, да и во всем мире. Надо было решить важнейшие на сегодняшний день вопросы жизни общины: как организовать общение людей в условиях коронавирусных ограничений, какие усовершенствования внести в наши образовательные проекты – ну и конечно, как оптимально организовать заботу о семьях, пострадавших от эпидемии.– Какие темы и вопросы обсудили на съезде – что больше всего беспокоит евреев бывшего СССР?– Обсуждался достаточно широкий круг вопросов, касающихся роли общины в нынешних специфических условиях. Сейчас, наверное, ни у кого нет сомнений, что проблема ковида – это, что называется, всерьез и надолго. Соответственно, всерьез и надолго меняются многие обстоятельства нашей повседневной жизни. Это касается и чисто религиозных вопросов – как проводить обязательные для нас коллективные молитвы, не нарушая социального дистанцирования, как справлять религиозные праздники, религиозные трапезы и так далее. Но в еще большей степени это касается поведения в быту: ведь наш основополагающий принцип это "не навреди", так что надо ориентировать каждого члена общины так, чтобы он соблюдал рекомендации врачей и указания властей и в то же время не запирался дома, не бежал от общества.Особое место заняли вопросы воспитания детей: как компенсировать им невозможность общаться со сверстниками, как добиться, чтобы при дистанционном обучении они получали такой же уровень знаний, как и прежде, как помочь родителям, и вообще, как не допустить создания напряженности в семье – ведь недаром врачи во всем мире говорят, что это сейчас одна из самых тяжелых проблем, вызванных эпидемией и антиковидными ограничениями. Все эти вопросы действительно беспокоят евреев и неевреев, представителей власти и человека на улице – а община для того и существует, чтобы вовремя определять болевые точки и своевременно решать проблемы.– Есть ли сейчас организация раввинов бывшего СССР или СНГ, и кто ее возглавляет? Как часто проходят такие съезды, когда и где пройдет следующий и какой теме будет посвящен?– Есть Ассоциация раввинов СНГ, возглавляет ее ваш покорный слуга. Но на самом деле это только часть более широкой структуры. В последние несколько десятилетий случилось так, что общины русскоговорящих евреев возникли в Израиле, в Европе, на американском континенте – а это все одна общность людей, один язык, единая культура, очень тесные родственные связи… Так что мы реально работаем не только в СНГ, но на всем постсоветском пространстве, да и за его пределами тоже.Съезды наши обычно проводятся раз в год, только в прошлом году собраться по понятным причинам не удалось, но в будущем году съезд обязательно будет. А вот какой теме он будет посвящен – давайте не будем загадывать. Обстоятельства в мире, в том числе в еврейском мире, меняются очень быстро: пока мы не знаем, с какими новыми вызовами столкнемся. Как говорится – будем решать вопросы по мере их поступления.– Как оцениваете динамику уровня антисемитизма в странах бывшего СССР по отдельности и в целом, ситуация лучше или хуже, чем в Европе, например?– Ситуация в странах бывшего СССР разная, но в целом значительно лучше, чем в Европе, даже сравнивать нельзя! Казахстан, например, это страна практически без антисемитизма, страна очень высокой толерантности к представителям других культур. Это нашло отражение и в организации нашего съезда, местные власти постоянно поддерживали везде, где только возможно, шли навстречу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветствие нашему съезду. Мы очень благодарны лично ему и руководству этой страны за все, что они делают для еврейской общины.Но поскольку русскоязычное еврейское пространство распространяется и на целый ряд стран Европы, мы не могли не обсудить на съезде и вопросы борьбы с антисемитизмом. Очень надеемся, что многие государства дальнего зарубежья возьмут пример с России, Казахстана и других стран постсоветского пространства, здесь накоплен ценный опыт.– Многие ли евреи мигрируют, из каких стран в какие и почему?– Одна из наших пословиц говорит, что еврей всегда в движении. Сейчас основная миграция происходит внутри общины, и связана она, прежде всего, с последствиями эпидемии: немало людей потеряли работу или бизнес, надо искать себе применение на новом месте. Миграция между странами СНГ, насколько мне известно, практически нулевая. Отъезд в страны дальнего зарубежья – ну за исключением Израиля, конечно! – тоже крайне ограничен.– Как раввины реагируют на попытки пересмотра и переписывания истории, в частности Второй мировой войны, обесценивание победы Красной армии в борьбе с фашизмом, реабилитацию нацистов и сотрудничавших с ними на пространстве бывшего СССР, в частности, на Украине, в Прибалтике?– Как вы понимаете, внутри общины таких попыток нет и быть не может. Наш народ заплатил слишком тяжелую цену за то, что долгое время мировое сообщество мирилось с существованием нацистской идеологии и пыталось "договариваться" с нацистским государством. Соответственно, для нас не стоит и не может стоять вопрос, действительно ли Красная армия сыграла решающую роль в разгроме фашизма.Давно во всем мире опубликована статистика, которая говорит, что подавляющее большинство войск Германии и ее союзников было задействовано именно на Восточном фронте. И подавляющее большинство потерь нацистской коалиции пришлось как раз на бои с Красной армией. Так что, если кто-то пытается, как вы говорите, обесценить победу Красной армии – он просто не знает арифметики.– Есть ли такие проблемы в Средней Азии и других странах?– Нет, слава Богу.– В чем видите истоки пересмотра и переписывания истории, и как этому противостоять?– Наш традиционный подход: не вступай в бессмысленные споры со злом, лучше неси свет и добро. Противостоять лжи проще и правильнее всего, распространяя правду. Люди должны быть более информированы. В самой общине у нас давно работают программы обучения истории Холокоста, в контексте истории борьбы с нацизмом в целом.Хорошо себя зарекомендовала экспозиция Еврейского музея в Москве, где едва ли не самый большой раздел посвящен как раз этим страшным страницам истории ХХ века. Сейчас на съезде мы договорились создать еще в нескольких больших городах музеи, посвященные событиям Второй мировой войны – и как вы понимаете, там будет правда и о фашизме, и о решающей роли Красной армии в его разгроме.– Какие решения были приняты на съезде раввинов?– У нас нет традиции непременно составлять резолюции в письменном виде. О части наших договоренностей я уже говорил, они касаются, прежде всего, задач общины в особых условиях пандемии, помощи пострадавшим, помощи в воспитании детей. В то же время остаются и задачи, не связанные напрямую с актуальными событиями: это в первую очередь задача найти "потерянных евреев", людей, которые не по своей вине были полностью оторваны от нашей традиции, от нашей культуры. Найти их – и сделать все, чтобы помочь им вернуться к корням, к нашим вечным ценностям.– Почему съезд раввинов был посвящен именно Леви-Ицхаку Шнеерсону? Что главное в его биографии и учении, что особенно актуально сегодня?– Раввин Леви-Ицхак Шнеерсон – это один из наиболее значимых наших религиозных мыслителей первой половины ХХ века. Последние четыре года своей жизни он провел в ссылке в Казахстане, похоронен в Алма-Ате. Съезд собрался как раз в годовщину его ухода из этого мира, поэтому выбор места сам собой напрашивался.Что же касается актуальности его послания нашему поколению – думаю, оно прежде всего в том, что даже в самых невыносимых условиях надо делать максимум, на что способен. Смотрите: Леви-Ицхак Шнеерсон был при коммунистическом режиме главным раввином Екатеринослава, там была одна из самых крупных общин в СССР, и он был для десятков тысяч евреев абсолютным авторитетом. Власти сделали все, чтобы изолировать его: ведь в Казахстане в то время евреев почти не было, тем более верующих евреев. Но раввин Леви-Ицхак не пал духом, он за годы ссылки написал ценные комментарии к книге "Зохар" и еще нескольким основополагающим трудам по еврейской традиции.Одновременно он сумел наладить связь с членами своей бывшей общины, с теми немногими евреями, которые тогда жили в Алма-Ате, с евреями за пределами Казахстана – учил людей, помогал им решать проблемы, убеждал не падать духом и сохранять верность нашим вечным ценностям… Сейчас, когда десятки тысяч людей оказались в изоляции, испытывают трудности в самых разных сферах, а многие, к сожалению, потеряли близких, раввин Леви-Ицхак подает нам пример, как надо себя вести, чтобы и самим не опуститься, и людям вокруг помочь.– Следите ли за Олимпиадой в Токио и за кого болеете?– Если честно – чтобы следить за Олимпиадой, просто нет времени, сейчас другие задачи. Но вообще мы уделяем спорту большое внимание, потому что это один из важных факторов человеческого здоровья, а Бог велел нам о здоровье заботиться. Поэтому хорошие результаты российских спортсменов радуют – в том числе потому что молодые люди здесь в России берут с них пример. Так что – болеем за наших!..

https://ria.ru/20210803/ravviny-1744120900.html

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594773071.html

https://ria.ru/20210624/iran-1738388833.html

https://ria.ru/20210622/antisemitizm-1738127255.html

https://ria.ru/20210804/sinkhronistki-1744343898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, снг, российский еврейский конгресс, берл лазар, федерация еврейских общин россии, россия, евреи, иудаизм, религия