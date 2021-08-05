02:01 05.08.2021 (обновлено: 02:07 05.08.2021)
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от новых штаммов COVID-19 каждые полгода
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт".
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?