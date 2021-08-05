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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/revaktsinatsiya-1744431119.html
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода - РИА Новости, 05.08.2021
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода
Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:01
2021-08-05T02:07
распространение коронавируса
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт".
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:01 05.08.2021 (обновлено: 02:07 05.08.2021)
 
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от новых штаммов COVID-19 каждые полгода

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт".
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