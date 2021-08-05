https://ria.ru/20210805/rabota-1744440940.html

Названа самая частая причина отказа в приеме на работу

Названа самая частая причина отказа в приеме на работу - РИА Новости, 05.08.2021

Названа самая частая причина отказа в приеме на работу

Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в РФ в прошедшем полугодии стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии - это... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T07:42

2021-08-05T07:42

2021-08-05T09:11

общество

работа

москва

headhunter

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150125/78/1501257892_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_8eb568ab14a6f2e5a4bb042a686247cb.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в РФ в прошедшем полугодии стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии - это причина почти каждого третьего отказа, отказы из-за возраста, пола или национальности также вошли в топ-10 причин, следует из данных исследования рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Также достаточно распространенными являются отказы из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации - каждый пятый отказ, а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре - каждая шестая причина отказа.Чуть менее распространены гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя). Отмечается, что чаще всего контроффер принимают IT-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих профессий.Добавляется, что из группы "дискриминационных" самой распространенной причиной является возраст - 5% в общем количестве отказов, на отказы из-за пола и национальности приходится менее половины процента от общего числа. Однако, как уточняется в исследовании, количество отказов соискателям по явным дискриминационным признакам держится на стабильном низком уровне в течение двух кварталов текущего года.Минимальное число отказов соискателям в трудоустройстве поступает по причине непрохождения проверки службой безопасности работодателя, чаще всего с ней сталкиваются соискатели, пытающиеся трудоустроится на госслужбу.В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные около полумиллиона причин отказов, которые рекрутеры самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в период с января по июнь 2021 года.

https://ria.ru/20210805/flutter-razrabotchik-1744439700.html

https://ria.ru/20210805/issledovanie-1744435061.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, москва, headhunter, россия, навигатор абитуриента, кем стать