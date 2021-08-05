https://ria.ru/20210805/rabota-1744440940.html
Названа самая частая причина отказа в приеме на работу
Названа самая частая причина отказа в приеме на работу - РИА Новости, 05.08.2021
Названа самая частая причина отказа в приеме на работу
Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в РФ в прошедшем полугодии стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии - это... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T07:42
2021-08-05T07:42
2021-08-05T09:11
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в РФ в прошедшем полугодии стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии - это причина почти каждого третьего отказа, отказы из-за возраста, пола или национальности также вошли в топ-10 причин, следует из данных исследования рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Также достаточно распространенными являются отказы из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации - каждый пятый отказ, а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре - каждая шестая причина отказа.Чуть менее распространены гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя). Отмечается, что чаще всего контроффер принимают IT-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих профессий.Добавляется, что из группы "дискриминационных" самой распространенной причиной является возраст - 5% в общем количестве отказов, на отказы из-за пола и национальности приходится менее половины процента от общего числа. Однако, как уточняется в исследовании, количество отказов соискателям по явным дискриминационным признакам держится на стабильном низком уровне в течение двух кварталов текущего года.Минимальное число отказов соискателям в трудоустройстве поступает по причине непрохождения проверки службой безопасности работодателя, чаще всего с ней сталкиваются соискатели, пытающиеся трудоустроится на госслужбу.В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные около полумиллиона причин отказов, которые рекрутеры самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в период с января по июнь 2021 года.
https://ria.ru/20210805/flutter-razrabotchik-1744439700.html
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РИА Новости
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общество, работа, москва, headhunter, россия, навигатор абитуриента, кем стать
07:42 05.08.2021 (обновлено: 09:11 05.08.2021)
Названа самая частая причина отказа в приеме на работу
Исследование hh.ru и CRM Talantix выявило самую частую причину отказа в приеме на работу
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в РФ в прошедшем полугодии стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии - это причина почти каждого третьего отказа, отказы из-за возраста, пола или национальности также вошли в топ-10 причин, следует из данных исследования рекрутиноговой платформы hh.ru
и облачной CRM Talantix, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тысячи отказов или почти каждая третья причина отказа)... Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространенных причин", - говорится в результатах исследования.
Также достаточно распространенными являются отказы из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации - каждый пятый отказ, а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре - каждая шестая причина отказа.
Чуть менее распространены гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя). Отмечается, что чаще всего контроффер принимают IT-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих профессий.
Добавляется, что из группы "дискриминационных" самой распространенной причиной является возраст - 5% в общем количестве отказов, на отказы из-за пола и национальности приходится менее половины процента от общего числа. Однако, как уточняется в исследовании, количество отказов соискателям по явным дискриминационным признакам держится на стабильном низком уровне в течение двух кварталов текущего года.
Минимальное число отказов соискателям в трудоустройстве поступает по причине непрохождения проверки службой безопасности работодателя, чаще всего с ней сталкиваются соискатели, пытающиеся трудоустроится на госслужбу.
В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные около полумиллиона причин отказов, которые рекрутеры самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в период с января по июнь 2021 года.