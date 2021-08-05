https://ria.ru/20210805/prigovor-1744551302.html

Эксперт выступил за проверку оправдательных приговоров "авторитетам"

Эксперт выступил за проверку оправдательных приговоров "авторитетам" - РИА Новости, 05.08.2021

Эксперт выступил за проверку оправдательных приговоров "авторитетам"

Оправдательные приговоры обвиняемым в занятии высшего положения в преступной иерархии могут быть связаны с недоработкой правоохранительных органов, давлением на РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:36

2021-08-05T17:36

2021-08-05T17:37

происшествия

томская область

томский областной суд

липецкий областной суд

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Оправдательные приговоры обвиняемым в занятии высшего положения в преступной иерархии могут быть связаны с недоработкой правоохранительных органов, давлением на присяжных или же быть следствием огульного обвинения, заявил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов."Правильное это решение или нет, решат вышестоящие судебные инстанции. Нельзя исключать и то, что обвинение необоснованное. Никто не застрахован от ошибок, в том числе и правоохранители. Оправдание – это нормальное явление", - добавил Жданов.С другой, по его словам, надо смотреть материалы дела, "может, и сотрудники правоохранительных органов ошиблись – неправильно и недостаточно полно собрали доказательства".В четверг Томский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого, которого первым в России задержали по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Соответствующее уголовное дело в августе 2020 года передала в суд прокуратура Томской области. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона.Ранее, в июне, Липецкий областной суд вынес первый оправдательный приговор по аналогичному обвинению "за отсутствием в его действиях состава преступления". Жалобу на такой приговор 12 августа начнет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года.

https://ria.ru/20210726/prigovor-1742881654.html

https://ria.ru/20210708/prestupnost-1740378164.html

томская область

россия

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происшествия, томская область, томский областной суд, липецкий областной суд, россия, юрий жданов