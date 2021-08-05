https://ria.ru/20210805/pilipson-1744349579.html

Юрий Пилипсон: Черное море превращается в зону опасного противостояния

Юрий Пилипсон: Черное море превращается в зону опасного противостояния - РИА Новости, 05.08.2021

Юрий Пилипсон: Черное море превращается в зону опасного противостояния

Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Вронской о том, когда может... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:00

2021-08-05T10:00

2021-08-05T10:01

интервью

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

черное море

юрий пилипсон

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Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Вронской о том, когда может возобновиться авиасообщение с популярными у россиян европейскими курортами, что советует министерство иностранных дел посещающим эти страны, и как в Москве расценивают действия НАТО в регионе Черного моря.– Насколько увеличилось количество россиян, желающих посетить Грецию, после появления большего числа рейсов на греческие курорты? Когда можно ожидать возобновления чартерного сообщения? Когда стоит ожидать возобновления в прежних объемах регулярного сообщения?– Регулярное пассажирское авиасообщение с Грецией было возобновлено с 8 февраля 2021 года решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Единственный критерий, которым руководствуются российские власти, – это санитарно-эпидемиологическая обстановка. По мере ее улучшения в Греции последовательно увеличивалось число и расширялась география полетов. Сейчас разрешено выполнять суммарно до 78 рейсов в неделю, и греческое направление является вторым в России по общему количеству авиаперелетов и массовости туристического потока. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 перспективы дальнейшего восстановления воздушных перевозок с Грецией, как и с другими странами, будут зависеть от динамики эпидемиологической ситуации. Профильные ведомства внимательно отслеживают текущие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Греции на предмет соответствия критериям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор). Однозначным приоритетом для российской стороны является безопасность наших граждан.– Как увеличился поток российских туристов в Болгарию и Турцию после возобновления регулярного авиасообщения с этими странами? Какие рекомендации дает МИД для таких поездок?– Как вы знаете, в апреле этого года в Турции наблюдался существенный рост заболеваемости COVID-19. В этой связи Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации было принято решение о введении временных ограничений в отношении авиасообщения между нашими странами. На этот же период была приостановлена реализация туристского продукта применительно к Турции.Принятые турецкой стороной активные меры к нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки уже в июне позволили вернуться к обсуждению вопроса о восстановлении авиаперелетов. 17-20 июня 2021 года в Анталье находилась межведомственная делегация Минздрава России, Роспотребнадзора и Ростуризма, которая проанализировала ситуацию на месте и ознакомилась с осуществляемым комплексом мер по обеспечению безопасности и охране здоровья отдыхающих. Результаты инспекции позволили дать положительное заключение, и 22 июня двустороннее авиасообщение было возобновлено. Наши туристы вновь получили возможность посещать гостеприимные курорты турецкого побережья. О каких-либо оценках в отношении турпотока в Турцию говорить еще рано, однако уже сейчас можно сказать, что традиционно высокий интерес у россиян к этому направлению сохраняется и в этом году.Что касается Болгарии, то конкретные цифры также пока условны – прямое авиасообщение возобновилось только в конце июня. Вместе с тем, как считают болгарские эксперты, курорты Болгарии в текущем сезоне ожидают порядка 10 тысяч российских туристов в месяц.В нынешние "ковидные" времена рекомендации для всех зарубежных поездок общие: внимательно следить за актуальными правилами въезда в ту или иную страну, по возможности оформлять страховку на случай необходимости оказания медпомощи при заболевании коронавирусом. Эпидемиологическая картина остается непростой, и такую вероятность, к сожалению, нельзя исключать.– Каким образом обеспечивается безопасность российских туристов в Турции, особенно на фоне сообщений о регистрации в стране случаев заражения штаммом коронавируса "дельта плюс"?– Министерство культуры и туризма Турции совместно с другими профильными ведомствами с июня прошлого года в курортных зонах страны внедрило обязательную сертификацию отелей и других предприятий туристического сектора по программе "Безопасный туризм", предусматривающей соблюдение отдельно прописанных санитарно-эпидемиологических критериев. Требования включают обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции, контроль заполняемости гостиниц и другие меры, обеспечивающие защиту от заражения коронавирусом. Перед началом летнего сезона была проведена аттестация отелей, большая часть которых находится в Анталье, а также ресторанов и кафе, транспортных средств, задействованных в перевозке туристов.С учетом сложной ситуации, связанной с лесными пожарами в южных районах Турции, настоятельно рекомендуем потенциальным туристам внимательно следить за обстановкой в местах, выбранных ими для отдыха, перед поездкой ознакомиться с рекомендациями МИД России и наших загранучреждений на соответствующих интернет-ресурсах.– Низкий уровень отношений России и ЕС беспокоит Афины, заявил ранее глава МИД Греции Никос Дендиас. Какие вы видите пути улучшения отношений? Как отношения с Грецией могут способствовать этому?– Греция – один из наших важных партнеров в Европе. Афины в числе других здравомыслящих стран ЕС неизменно заявляют о том, что Россия является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности. Со своей стороны, подтверждаем готовность к конструктивному диалогу с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Отношения с Афинами являются примером прагматичного взаимовыгодного сотрудничества. В 2021 году реализуется Год истории Россия–Греция под патронатом президента Российской Федерации и премьер-министра Греческой Республики. Подготовлена насыщенная программа, в которую включено 140 мероприятий в двух странах. Предусмотрены церемонии по случаю памятных дат, фестивали, форумы, конференции, выставки, концерты, презентации книг, показы фильмов и многое другое. В контексте двусторонних годовщин осуществляются заходы кораблей ВМФ России в греческие порты. Большое внимание уделяем продвижению русского языка в Греции и греческого – в России, межуниверситетским обменам. В торгово-экономической сфере мы могли бы развить более интенсивное взаимодействие, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными ЕС в отношении нашей страны. Это не наш выбор. Когда ЕС-овцы отменят ограничения, мы сможем пересмотреть ответные меры.– Резолюция по Сребренице, утвержденная парламентом Черногории, повлекла за собой правительственный кризис в стране. Как возможная реконструкция правительства или досрочные выборы могут сказаться на отношениях с Россией?– Следим за положением дел в Черногории. Надеемся, что правящая коалиция сможет совладать с внутренними проблемами и преодолеет причины раскола в черногорском обществе, выстроит общенациональные и внешнеполитические приоритеты, направленные на обеспечение развития страны и благополучие ее граждан, укрепление взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, включая, разумеется, и Россию.– Как учения Sea Breeze-2021, которые проходили с 28 июня по 10 июля, сказываются на ситуации с безопасностью в черноморском регионе? Будет ли Россия как-то реагировать в случае возможных провокаций?– Россия внимательно следила за проходившими в акватории Черного моря военно-морскими учениями Sea Breeze-2021 с участием Украины, США и стран НАТО. Помним, что буквально накануне старта этих маневров произошел инцидент с нарушением британским эсминцем "Defender" российской границы у берегов Крыма. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время Черное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния. Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации. Разумеется, Россия продолжит принимать меры для нейтрализации угроз своей национальной безопасности, сочетая дипломатические и иные инструменты. Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд.– Как вы оцениваете вероятность введения санкций против проекта "Турецкий поток" после того, как Сербия и Венгрия соединили трубы для его продолжения? Какова будет ответная реакция России в случае введения таких санкций? Как запуск проекта отразится на отношениях России с вовлеченными странами?– Россия взаимодействует со всеми странами, заинтересованными в стабильном снабжении энергоносителями. Сербия и ее соседи осуществляют модернизацию национальных газотранспортных систем, исходя, прежде всего, из своих коренных интересов, востребованности газификации ряда отраслей экономики, расширения доступа своих граждан к энергоносителям. В конечном счете, речь идет о повышении уровня жизни населения. Наши партнеры думают о будущем и выбирают те варианты, которые, по их мнению, надежнее, выгоднее и не зависят от политической конъюнктуры.– Когда планируется закупка Турцией второго полка С-400? На какой стадии находятся переговоры по этому поводу?– С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего, поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал. Ценим позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление. Наши профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества. Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему.

https://ria.ru/20210729/ptsr-test-1743515959.html

https://ria.ru/20210801/turizm-1743834392.html

https://ria.ru/20210727/viza-1743061461.html

https://ria.ru/20210802/eskalatsiya-1743954495.html

черное море

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черное море, юрий пилипсон