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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/peterburg-1744596340.html
В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19
В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19
Стимулирующие выплаты медикам в Санкт-Петербурге за лечение пациентов с коронавирусом продлены до 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:22
2021-08-05T23:22
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам в Санкт-Петербурге за лечение пациентов с коронавирусом продлены до 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга, предусматривающее продление срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки работникам медицинских организаций,… оказывающим медицинскую помощь… по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Как информируют городские власти, выплаты будут осуществляться за счет резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. По состоянию на 21 июля их получили 31 095 медработников, общая сумма выплат составила около 2,26 миллиарда рублей."Также постановление уточняет категории получателей выплаты и конкретизирует вид учреждения, в котором проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции", - информирует администрация Санкт-Петербурга.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус в россии
23:22 05.08.2021
 
В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19 до 30 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам в Санкт-Петербурге за лечение пациентов с коронавирусом продлены до 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга, предусматривающее продление срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки работникам медицинских организаций,… оказывающим медицинскую помощь… по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
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Как информируют городские власти, выплаты будут осуществляться за счет резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. По состоянию на 21 июля их получили 31 095 медработников, общая сумма выплат составила около 2,26 миллиарда рублей.
"Также постановление уточняет категории получателей выплаты и конкретизирует вид учреждения, в котором проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции", - информирует администрация Санкт-Петербурга.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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