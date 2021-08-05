https://ria.ru/20210805/peterburg-1744596340.html

В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19

В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В Петербурге продлили выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19

Стимулирующие выплаты медикам в Санкт-Петербурге за лечение пациентов с коронавирусом продлены до 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:22

2021-08-05T23:22

2021-08-05T23:22

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам в Санкт-Петербурге за лечение пациентов с коронавирусом продлены до 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга, предусматривающее продление срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки работникам медицинских организаций,… оказывающим медицинскую помощь… по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Как информируют городские власти, выплаты будут осуществляться за счет резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. По состоянию на 21 июля их получили 31 095 медработников, общая сумма выплат составила около 2,26 миллиарда рублей."Также постановление уточняет категории получателей выплаты и конкретизирует вид учреждения, в котором проводится лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции", - информирует администрация Санкт-Петербурга.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/vrachi-1744520245.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус в россии