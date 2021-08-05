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Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа - РИА Новости, 05.08.2021
Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись с улицы Шумилова в Москве, где произошел инцидент с падением ребенка из окна квартиры пятого этажа. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T04:34
2021-08-05T04:34
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись с улицы Шумилова в Москве, где произошел инцидент с падением ребенка из окна квартиры пятого этажа.На кадрах видно, что территория огорожена, на ней работают сотрудники правоохранительных органов.Трехлетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили вечером 4 августа. По предварительной версии, отец выбросил его с балкона и скрылся. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, местонахождение его родственника устанавливается.Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик жил с бабушкой. К ним пришел пьяный отец 1996 года рождения, произошла ссора, в результате которой он выбросил сына из окна.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
04:34 05.08.2021
 
Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места в Москве, где отец выбросил трехлетнего сына с балкона

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись с улицы Шумилова в Москве, где произошел инцидент с падением ребенка из окна квартиры пятого этажа.
На кадрах видно, что территория огорожена, на ней работают сотрудники правоохранительных органов.
Трехлетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили вечером 4 августа. По предварительной версии, отец выбросил его с балкона и скрылся. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, местонахождение его родственника устанавливается.
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик жил с бабушкой. К ним пришел пьяный отец 1996 года рождения, произошла ссора, в результате которой он выбросил сына из окна.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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